بعد الجدل الكبير الذي أثير بسبب المزاح وخصوصاً في الحلقة 121، زاد اهتمام المشاهدين في معرفة تردد القنوات الناقلة لمسلسل عثمان الحلقة 121 الموسم الرابع ومواعيد العرض لمتابعة حلقاته واستكمالها، منذ إعلان إطلاقه، تنافست قنوات بث الموسم الرابع من عثمان على حقوق بثه وظهرت فقط على بعض هذه القنوات الفضائية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل عثمان الحلقة 121 الموسم الرابع ومواعيد العرض

بالنسبة إلى القنوات الّتي ستعرض مسلسل “عثمان” الموسم الرابع، أبلغت ثلاث قنوات فقط عن حصولها على حق البث، وهذه هي أسماء تلك القنوات

• قناة ATV التركية.

• وقناة الفجر الجزائرية.

• وقناة مصر أم الدنيا.

تردد قناه ATV التركية علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

التردد 10796.

تردد قناه الفجر الجزائرية علي نايل سات

التشفير: غير مشفرة.

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد:10922.

قمر صناعي: نايل سات.

تردد قناه أم الدنيا علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12562v.

القمر الصناعي: نايل سات

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان 2022 الجزء الرابع

بالنسبة للمتابعين الذين يرغبون في مشاهدة الأحداث من الحلقة 1 إلى الأخيرة بالنسبة للمسلسل عثمان الجزء الرابع، يجب على المشاهدين معرفة مواعيد عرض المسلسل على قنواته المختلفة.

يعرض برنامج محدد على قناتين مختلفتين، فعلى قناة ATV تكون يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، وفي نفس التوقيت يكون عرضه على قناة الفجر الجزائرية وهي يوم الخميس من كل أسبوع.

تفاصيل عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الرابع

تعرض الحلقات الرابعة من مسلسل “المؤسس عثمان” باللغة التركية وتترجم إلى اللغة العربية عن طريق القنوات الناقلة، و لم يتم الإعلان عن دبلجة المسلسل في شاشاتها. قد يتم دبلجته في وقت لاحق.