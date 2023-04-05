تعد مسابقة الطائرة السعيدة واحدة من المسابقات الأساسية التي بدأت في بداية شهر رمضان المبارك هذا العام، نظرًا لوجود الأسئلة المتميزة الثقافية والدينية في حوزتها، حصلت على عدد كبير جدًا من المتابعين، واليوم نقدم لكم إجابة سؤال مسابقة طائر السعيد الحلقة 13 من القائل(في الحسيني جناين والرماده زراعي,,,عادني عادني بالي من الزين ساعة)؟ ، تابعونا.

مسابقة الطائر السعيدة

في عام 2023، تم بث مسابقة “مايا الطائر السعيد” عبر إحدى القنوات اليمنية خلال شهر رمضان، وأصبحت من أشهر المسابقات في شوارع اليمن بفضل وسائل الإعلام. يطرح مقدم البرنامج، العبسي، العديد من التساؤلات الرياضية والثقافية التي يجب على المشارك فيها إجابتها لفرصة ربح جائزة كبرى. تشارك العديد من الأفراد خلال هذه الدراسة اليمنية التي تُذاع على قناة صعدة اليمنية المُقدَّمة لها.

إجابة سؤال مسابقة طائر السعيد الحلقة 13 من القائل(في الحسيني جناين والرماده زراعي,,,عادني عادني بالي من الزين ساعة)؟

تم طرح هذا السؤال في حلقة اليوم من مسابقة الإعلامية المشهورة مايا العبسي، وقد حظيت هذه المسابقة على نسب عالية من المشاهدة والمتابعة من المشاركين والمنافسين. فيما يلي إجابة على هذا السؤال من قائله “في الحُصْنِ جَنَائِنُ وَالرَّمادَةُ زُرَعٌ يادِنِي أَدْ نِي بِالْــغَى مِن زَانِ ساعَة”.

الإجابة الصحيحة أفضل القمندان.

كلمات قصيدة في الحسيني جناين كاملة مكتوبة

ونقدم لكم في الفقرات التالية كلمات كاملة من قصيدة في الحسينية.

في الحسيني جناين و ا لرمــادة زراعة عادني عادني بألي من ا لزين ساعـة عادني عادني با اشترح بين الرتب والشواعة ليه ياخاطري ليه الجفا ليه ماشان .

عادني با أقتسم وقت السمر في البضاعة ليتني ليتني قمري سجع في يراعة ليتني عندهم بايطرحوني وداعة ليه ياخاطري ليه الجفا ليه ماشان .

ليتني في السمر بوري براس المداعة لينتني بنجري في معصمه أو ذراعه والنبي ما أعمد المنتا وانا لي رداعة ليه ياخاطري ليه الجفا ليه ماشان .

والنبي والنبي أحمد رسول الشفاعة ما أترك الزين لو با يحشدوا لي يفاعة والنبي ما تركته دف ماشي فراعه ليه ياخاطري ليه الجفا ليه ماشان .

في ختام مقالنا قدمنا لكم إجابة سؤال مسابقة طائر السعيد الحلقة 13 من القائل(في الحسيني جناين والرماده زراعي,,,عادني عادني بالي من الزين ساعة)؟، إلى جانب مزيد من المعلومات حول هذه المسابقة.