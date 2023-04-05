موعد اجازة عيد الفطر 2023 لجميع القطاعات الحكومية والخاصة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء

موعد اجازة عيد الفطر، يزداد البحث من خلال جميع الموظفين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي عن موعد اجازة عيد الفطر المبارك حيث يكون في شهر ابريل الكثير من الاجازات الرسمية ومنها عيد شم النسيم الذي يوافق يوم الاثنين الموافق 26 من رمضان هجرياً، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي اجازة عيد الفطر المبارك، وموعد الاجازات الرسمية في شهر رمضان الكريم .

موعد اجازة عيد الفطر

تم تحديد موعد اجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص والقطاع الحكومي علي ان يوم اجازة عيد الفطر المبارك 4 ايام بداية من يوم 21 ابريل حتي يوم 24 ابريل 2023 جدير بالذكر ان يوم عدد ايام الاجازة للقطاع الخاص ثلاث ايام من يوم 21 ابريل حتي يوم يوم 23 ابريل وعند الطلاب من المفترض ان يحصلون علي اربع ايام ادازة لعيد الفطر المبارك 2023.

إلاجازات الرسمية القادمة شهر أبريل 2023

يكون هناك 14 يوماً اجازة لجميع الطلاب والموظفون في القطاع الخاص والقطاع الحكومي وفقاً للاجندة الرسمية لمجلس الوزراء وجاءت الاجازات كالتالي: يكون يوم الجمعة 7 أبريل إجازة أسبوعية، ويوم السبت 8 أبريل إجازة أسبوعية، و يوم الجمعة 14 أبريل إجازة أسبوعية، يوم السبت 15 أبريل إجازة أسبوعية، يوم الأحد 16 أبريل إجازة عيد القيامة ،و يوم الاثنين 18 أبريل.. إجازة شم النسيم، و يوم الخميس 21 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر، ويوم الجمعة 22 أبريل أول أيام عيد الفطر، و يوم السبت 23 أبريل ثاني أيام عيد الفطر، يوم الاحد 24 أبريل ثالث أيام عيد الفطر، يوم الإثنين 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء، الجمعة 28 أبريل الإجازة الأسبوعية، السبت 29 أبريل لإجازة الأسبوعية.