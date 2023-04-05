موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد 2023 في نهائي كأس اسبانيا

برشلونة وريال مدريد، يبحث جماهير نادي برشلونة وريال مدريد عن موعد مباراة الاياب في نصف النهائي في كأس ملك اسبانيا لموسم حيث تقام المباراة علي ارض ملعب سبوتيفاي كامب نو وذلك في عاصمة أقليم كتالونيا حيث يتطلع الفريقان الفريق ريال مدريد وفريق برشلونة للتطلع في الفوز في المباراة والتأهل للمباراة النهاية وذلك لتحقيق لقب ملك كأس اسبانيا.

برشلونة وريال مدريد

قام الاتحاد الاسباني لكرة القدم باعلان عن موعد اياب نصف النهائي لكأس ملك اسبانيا لموسم 2023 حيث تقام المباراة بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة غداً الاربعاء الموافق 5 ابريل 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وتكون المباراة علي ارض ملعب سيوتيفاي كامب نو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت قناة اس اس سي السعودية عن نقلها لمباراة برشلونة وريال مدريد حيث تكون القناة مشفرة حيث تقوم القناة بعرض مباراة النصف النهائي والنهائي من بطولة كأس الملك اسبانيا، ويمكن ضبط القناة من خلال :

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الرمز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشكيل المتوقع للفريق ريال مدريد

يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في مواجهة إياب نصف نهائي كأس الملك بالتشكيل التالي:

تيبو كورتوا.

إدواردو كامافينجا، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، داني كارباخال.

أوريليان تشواميني، توني كروس، لوكا مودريتش.

فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

التشكيل المتوقع للفريق برشلونة

ومن المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي: