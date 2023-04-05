موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات ورابط الاستعلام عن معاشات ابريل 2023

موعد صرف العلاوات الخمس، يبحث الكثير من مستحقين من المعاشات عن موعد صرف العلاواب الخمس 2023 حيث يتم الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس حيث يكون مشروع صرف العلاوات الخمسة للمستفدين منذ شهر يوليو 2020 وذلك وفقاً لقرارات وزراة التضامن الاجتماعي، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي الموعد الرسمي لصرف المعاشات والعلاوات الخمسة.

موعد صرف العلاوات الخمس

بدء موعد صرف العلاوات الخمسة منذ يوم 1 ابريل 2023 ومن المفترض انه يستمر جتي يوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023 وذلك بالزيادة التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتم تثسيمهم علي مدار خمس ايام وذلك لمنع التزاحم علي ماكينات الصرف الالي او علي مكاتب البريد المصري لمنع انتشار فيروس كرورنا من جديد.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش الجديدة بالرقم القومي

أتاحت ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع موقع التأمين الاجتماعي رابط للاستعلام عن زيادة المعاش ويمكن الاستعلام من خلال هذة الخطوات:

اولاً الدخول علي موقع هيئة التأيمنات الاجتماعية .

. بعد ذلك ادخال البيانات الكاملة الخاصة بالمستحق بالمعاش وتكون هذة البيانات مثل اسم المستحق علي المعاش، اسم الاب، اسم العائلة، والرقم القومي، والرقم التأميني، ورقم الهاتف واسم المحافظة والبريد الالكتروني وكلمة السر.

بعد ذلك الضغط علي خانة انا لست روبوت.

ثم الضغط علي الموافقة علي جميع الشروط.

ثم الضغط علي تسجيل الدخول.

جدير بالذكر ان يمكن صرف المعاشات والعلاوات الخمسة من خلال مكاتب البريد وماكينات الصرف الالي ومن خلال منافذ فوري ومن خلال كارت ميزة ويمكن ايضاً من خلال بنك ناصر الاجتماعي والهواتف المحمولة.