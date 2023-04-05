بـ25% زيادة جديدة.. بشرى سارة لأصحاب معاشات تكافل وكرامة قبل عيد الفطر

زيادة معاش تكافل وكرامة 2023، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة في معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل حيث تكون الزيادة وفقاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بهدف توفير الحياة الكريمة للشعب خلال شهر رمضان، ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي حيث يتم صرف المعاش لاكثر 5.2 مليون أسرة حيث تتضمن 22 مليون مستفيد.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

تم زيادة معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي كالتالي: 625 جنيهاً للأسر المستفيد.، و562.5 جنية للمسنين والاضخاص من ذوي الاعاقة، و437.5 جنية للايتام، جدير بالذكر ان كان معاش تكافل وكرامة لشهر مارس كالتالي: يكون 500 جنية للأسر المستفيدة، و450 جنيهاً للمسنين والاشخاصن و3350 جنيهاً للايتام.

موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة

اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ان يتم صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة بداية من يوم 15 ابريل المقبل، وجاءت قيمة الزيادة بنسبة 25% ويتم صرف المعاش 5.2 مليون اسرة ويكون لـ 22 مليون مستفيد من معاش تكافل كرامة.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال هذة الخطوات:

اولاً الدخول علي الرابط الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

. ثانياً ادخال الرقم القومي الخاص لمستفيدي تكافل وكرامة.

ثالثاً الضغط استعلام علي تكافل وكرامة.

جدير بالذكر ان يكون من شروط صرف معاش تكافل وكرامة ان لا يكون المستفيد عامل بالحكومة او القطاع الخاص او القطاع العام، ويكون اجرة اقل من 400 جنية، وان يكون المتقدم للصرف الدعم النقدي لدية يكون مالك للسيارات او الجررات، وان يكون الزوج او الزوجة ليس لدية معاش تأميني او مساعدة ضمانية.