أحداث الحلقة 14 من مسلسل المداح ج 3 “أسطورة العشق”

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل المداح تطوّرات جديدة في الأحداث، حيث زار دكتور إبراهيم، وهو يجسّد دوره خالد زكي، صابر (حمادة هلال) وأخبره بالحقيقة حول عماد (تامر شلتوت) الذي يسيطر عليه جن والذي اختفى بعد لقاء صابرفي هذه الأثناء، يبحث صابر عن زوجته رحاب (هبة مجدي).

ويقابل هايم (محمد ریاض) أحلام فيؤكد لھا ضَروۡ َةً التَّحكُّمِ في سير رحاب وإخفاءها عن صابر، وبعد ذلك يظهر عماد مجددا أمام دكتور إبراهيم مُنفِیًا لجَمِیع الشكوك المتزايدة حولَ سيطرتِەِ على صابر، ولكن يُواجهُ إبراهيم عمادً ویقرّر أن یواجهه بصابر

في مَشْھَدٍ مخيِف، تظْهَر هند بنت الأحمر (لوسي) في منزل رحاب و تتخيل وجود أصوات غريبة في منزلھا ویتّجه صابر إلى منزل غالب، والد رحاب (جمال عبد الناصر) ظنًّا منه أن رحاب تكون هناك.

صابر يحلم بتاج “يسرا اللوزي”، وثم رحاب تعلم أنها بشقة زين وتعترض على وجودها في شقة طليقها زين “محمد عز” بعد أن اكتشفت من أحلام أن هذه الشقة له.

وتنتهي الحلقة بالاجتماع بين هند بيت الأحمر وهيام حيث يعطونه بعض التعليمات حول صابر وأصدقائه.

قصة مسلسل المداح

تتحدث قصة مسلسل “المداح 3 أسطورة العشق” عن صابر، الذي تبناه إمام الجامع وربَّاه بعدما فقد والديه يقع صابر في حُب فتاة، ويصير طرفًا في تجارة غير شرعية يستخدمه بعض أصحاب السلطة فيها يتعرض صابر لأفكار غريبة وأحلام مخيفة، ما يجبره على التصدي للجن تتوالى الأحداث المشوِّقة والأزمات المثيرة خلال سير هذه القصَّة.