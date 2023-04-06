يانهار تخفيضات.. عروض كارفور بمناسبة رمضان 2023

طوال شهر رمضان كل الخصومات على كل السلع والمنتجات تقريبا في كارفور مصر وهذا من أجل ارتفاع مستويات المبيعات وتقديم أفضل أنماط الجودة لدى شركة كارفور وفروعها في كل أنحاء مصر تطبق تلك العروض والخصومات خلال شهر رمضان.

عروض كارفور لشهر رمضان

المنتجات التي في نطاق عروض كارفور لشهر رمضان

مكونات المطبخ .

الفاكهة .

الخضروات .

أدوات الطبخ .

منتجات الألبان .

اللحوم والدواجن.

منظفات ومساحيق غسيل .

وعليك أهم العروض والخصومات من كارفور في شهر رمضان على مكونات الطبخ والتي تصل حتى 25% وعلى المشروبات بجميع انواعها والتي تصل قسم حتى 20% بينما ، منتجات الألبان يصل الخصم الخاص بها حتى 25% وايضا أدوات الطبخ والأواني والأوعية يصل الخصم 40% والفاكهة والخضروات عليها خصم 15% فى اللحوم والدواجن خصم حتى 20% والموظفات ومصاحبة الغسيل والتي لا غنى عنها دائما يصل حتى 25% خصم والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية بجميع انواعها والسلع المعمرة حتى 25% خصم.

عروض الخصومات المستلزمات اليومية

اقدم كارفور عروضا هي الأفضل لشهر رمضان والتي تستهدف المستلزمات اليومية مثل منتجات البوادي في الحلاوة الطحينية والتي تنال خصم حتى 35% وايضا الاطعمة واللحوم المجمدة والتي يصل ،خصمها إلى 30% مثل منتجات اطياب والوطنية والشاي والقهوة من ابو عوف خصم حتى 35% وهي من العروض المميزة بينما الزيتون والبهارات والمخللات في القسم الخاص بها والتي تنال خصم حتى 5%.

خصومات ركن السناكس والمشروبات

والسناكس من شركة ليون عليها خصم حتى 35% ومشروبات المراعي خصومات حتى 20% والاندومي الذي يعتبر الأكثر مبيعا 120 جرام ب 5 جنيه 45 قرش بدلا من 6 جنيه 35 قرش الشوكولاته بابلي من كادبوري ديري ميلك 28 جرام 36 جنيه شيكولاته جالكسي 36 جرام 74 جنيه.

الخصومات في كارفور لشهر رمضان على المياه المعدنية

وعبوات المياه المعدنيه من اقوى دلتا ل 12 زجاجة لتر ونصف والتي عليها عروض 45 جنيه بدلا من 57 جنيه وايضا المياه المعدنية بالنسبه واحد ونصف لتر 12 زجاجة 61 جنيه بدلا من 65 جنيه.

خصومات التمر و المكسرات والفاكهة المجففة لشهر رمضان من كارفور تصل جميعا حتى 5%.