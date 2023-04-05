يابختك يالي هتبني.. مفاجئة غير متوقعة في أسعار الحديد الأسمنت اليوم الأربعاء 2023/4/5 في جميع المصانع بالمشال

تشهد أسعار الحديد والأسمنت اليوم ارتفاعاً كبيراً عن الأيام الماضية وذلك بعد التغيرات الكبيرة التي تشهدها جميع الأسواق المصرية في مواد البناء وغيرها من السلع الأساسية الأخرى ، وسجل سعر طن الحديد عشرون ألف جنيه بعد الارتفاع الأخير اليوم الماضي والذي سجل 38 ألف جنيه الاثنين الماضي ، بينما سجل سعر الأسمنت 2051.14 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في الأسواق المصرية

مع ارتفاع سعر الدولار تشهد أسعار الحديد والأسمنت ارتفاع ضخم وغير ثابت كل يوم منذ مطلع العام الحالي حيث شهد الارتفاع قيمة 10 آلاف جنيه للطن الواحد خلال الأسبوع.

سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 39000 جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد بشاي 39000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان 38500 جنيه للطن، سعر حديد العتال 38800 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 38000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 39000 جنيه، وعطية سعر 38500 جنيه.

سعر حديد المصريين اليوم 38500 جنيه للطن، وحديد الكومي 38000 جنيه للطن، وحديد المراكبي 38500 جنيه للطن، بينما سجل العشري 38500 جنيه للطن، والمعادي 38000 جنيه.

سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 35000 إلى 35200 جنيه.

ونظراً للارتفاع الكبير يتخوف الكثير من تجار الحديد في المواقع والمحافظات المختلفة من هبوط حاد في السعر بعد الشراء بكميات كبيرة وتعرضهم لخسائر كبيرة وذلك بناءً على ارتفاع سعر الدولار المتوقع في الأيام القادمة.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم ارتفاع كبير عن الأيام الماضية وشهدت أسعار الأسمنت بالتحديد ارتفاعاً ملحوظ عن الأسبوع الماضي .

سجل سعر الأسمنت المسلح، 2003 جنيهات للطن الواحد، بينما سجل أسمنت النصر 1970 جنيهًا للطن، والمعلم بسعر 1915 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1870 جنيهًا.

وجاءت أسعار الأسمنت المخلوط ما بين 1345 و1445 جنيهًا، و سجل الأسمنت المقاوم ما بين 1900 جنيه إلى 2020 جنيهًا، والأسمنت الأبيض ما بين 3300 جنيه إلى 3150 جنيها.

أسمنت السويدي 2020 حنيهًا للطن الواحد ، و أسمنت وادي النيل 1885 جنيهًا في الطن، بينما سجل أسمنت حلوان 1990 جنيهًا .

ويستخدم الحديد والأسمنت في الكثير من الصناعات والبناء العمراني الكبير الذي تشهده الكثير من المدن والمحافظات المصرية في السنوات الأخيرة ، فتشغل أسعار الحديد والأسمنت اليوم تفكير وبحث العديد من المواطنين وتجار مواد البناء ، وذلك مع تطور صناعة الحديد و الأسمنت ووجود العديد من المصانع المحلية والعالمية في العديد من المحافظات المصرية.