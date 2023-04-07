رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2023 موقع المصرية للاتصالات

تمنح شركة المصرية للاتصالات العملاء فرصة الاستعلام عن فاتورة هاتفهم الأرضي لشهر أبريل 2023 من خلال موقعها الإلكتروني. يمكن العثور على طرق سداد الفاتورة وموعد السداد، وذلك عبر بوابة السداد الإلكتروني المتاحة في الموقع الإلكتروني للشركة. يمكن استخدام هذه الخدمة بكل سهولة ويسر، وعليها أن تجعل عملية سداد فاتورة الهاتف الأرضي أكثر سلاسة وسرعة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكتب الرئيسي للشركة. يمكن الاطلاع على فاتورة هاتفك الثابت لشهر أبريل بالإضافة إلى موعد سداد فاتورة تليفونك الأرضي لشهر مارس 2023 عبر موقع المصرية للاتصالات، وذلك في أي وقت ومن أي مكان يناسبك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2023 من موقع المصرية للاتصالات

يمكن الرجوع إلى فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أبريل على زيارة الموقع الرسمي للمصريين للاتصالات او الاتصال برقم الخدمة 19777 او 111.

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل من خلال فوري أو في البنك الأهلي أو ماكينة الصراف الآلي لبنك مصر.

تنصحك الشركة بدفع الفاتورة في تاريخ الاستحقاق ، من أجل تجنب التحويل في السطر ، أو فرض غرامة على التأخير في السداد أو قطع التدفئة نهائيًا بعد أربعة أشهر من التأخير في دفع الفاتورة.

خطوات التحقق من فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل

أولاً ، يجب أن نذهب إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات ، وزيارة الرابط التالي https://billing.te.eg/ar-EG

ثم نختار الكلمة للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي ثم يُطلب منك إدخال رمز المنطقة ورقم الهاتف المحمول واسم الطالب في المساحات المخصصة.

بعد ذلك ، نضغط على كلمة إظهار الفاتورة وستظهر جميع المعلومات المتعلقة بفاتورة الهاتف الأرضي.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

1- الاتصال بمركز خدمة 155: للعثور على أفضل حل لمشكلة سداد فاتورتك ، اتصل بمركز خدمة الشركة التي توفر باقة الهاتف الثابت.

2- استخدام خدمة فوري للدفع: يمكنك سداد فاتورة الهاتف الأرضي فورًا من خلال بعض تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل فوري ، ومصاري ، وخدماتي ، ومنصة Bee.

3- دفع الفواتير من خلال أجهزة الصراف الآلي: صممت الشركة خدمة سداد فاتورة الخط الثابت بطريقة سهلة ، ويمكنك سداد الفاتورة باستخدام أجهزة الصراف الآلي.

4- الدفع من خلال Vodafone Cash أو مكاتب البريد: إذا كنت من مستخدمي Vodafone Cash ، فيمكنك استخدامها لدفع فاتورة الهاتف الأرضي. يمكنك أيضًا الدفع من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المدن المصرية.

5- دفع الفاتورة من خلال موقع الشركة الإلكتروني: يمكنك الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات لسداد فاتورة الهاتف الأرضي بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مكان مخصص للدفع.