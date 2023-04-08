اتفرج ببلاش.. تردد قناة أون تايم سبورت 2023 الناقلة لجميع المباريات القادمة جودة عالية HD بدون تقطيع

قناة أون تايم سبورت 2023 أصبحت من أهم القنوات المتخصصة في بث المحتوى الرياضي الخاص بكرة القدم المصرية، وتذيع القناة عبر شاشتها كأس السوبر المصري والدوري المصري، وجميع مباريات كرة القدم المصرية، وأصبح الحصول على تردد قناة اون تايم سبورت 2023 هو الشغل الشاغل لجميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة المصرية، وتذيع القناة محتواها على مدار اليوم بدون توقف أو تشويش، وأعلنت إدارة القناة عن إيقاف بثها من خلال التردد القديم واتاحة تردد آخر جديد وذلك لضمان صورة بجودة عالية وصوت بتقنية حديثة، وذلك لأن القناة تعمل على تحديث ذاتها بين الحين والآخر وتعمل على إضافة تردد جديد أقوى من القديم، والقناة تابعة لهيئة الإعلام الوطنية.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

يمكن الآن تنزيل وتثبيت تردد قناة أون تايم سبورت، 2023 عبر جهاز الاستقبال الخاص بكم، والقناة تعرض محتواها بشكل مجاني تمامًا حيث لا تحتاج لدفع رسوم أو اشتراكات حتى تتمكن من متابعتها، ويمكن ذلك من خلال الترددات الآتية:

أولا تردد قناة أون تايم سبورت 1 نايل سات اتش دي

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: hd.

ثانيا تردد قناة أون تايم سبورت

تردد قناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: SD.

القمر الصناعي نايل سات.

محتوى قناة أون تايم سبورت

تعرض قناة أون تايم سبورت مجموعة مميزة وحصرية من أهم برامج كرة القدم، بالإضافة إلى أنها تعرض أكبر عدد من مباريات الساحرة المصرية المستديرة، وتعمل على عرض حفنة مميزة من الاستوديوهات التحليلية التي يقدمها أبرز نجوم الكرة المصرية، وتعد هى أول قناة رياضية مصرية، وتضم القناة أبرز وأفضل المحللين في عالم كرة القدم منهم مدحت شلبي، إبراهيم فايق، وتذيع القناة مباريات الدوري الممتاز، مباريات كأس مصر، والدوري المصري، بجانب تحليلات مباريات كرة القدم العالمية والمحلية، وتقدم عدة برامج ميزة أهمها برنامج لجمهور ثالث، برنامج ستاد مصر، برنامج أون تايم، برنامج 60 دقيقة، ونخبة مميزة من أفضل البرامج.