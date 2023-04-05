مع اقتراب الموعد .. تعرف على اجازة عيد الفطر كام يوم للقطاع الخاص والحكومي والبنوك 2023

اجازة عيد الفطر كام يوم من أكثر الأسئلة الشائعة التي يتساءلها الكثير من الأشخاص كما تختلف مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع العام عن العاملين في القطاع الخاص وقد تستمر إجازة عيد الفطر المبارك في هذا الشهر ثلاثة أيام.

اجازة عيد الفطر كام يوم

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كم مدة إجازة عيد الفطر المبارك ويمكن أن تستمر إجازة عيد الفطر المبارك حوالي:

إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 من شهر إبريل وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك في يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر إبريل وهو ثالث أيام عيد الفطر المبارك وآخر يوم في الإجازة الخاصة بهذا العيد.

تستمر مدة إجازة عيد الفطر المبارك ثلاثة أيام فقط وبعدها يتم بدأ مواعيد وأيام العمل الطبيعية كما كان.

موعد عطلة عيد الفطر للقطاع العام والخاص

توجد مواعيد معينة خاصة بإجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وهذه المواعيد المحددة يمكن أن تتمثل في الآتي: