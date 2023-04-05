بعد أن تم ترحيل الإجازة.. يمكنك التعرف على اجازة شم النسيم كام يوم في مصر 2023

اجازة شم النسيم كام يوم يعتبر من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من الأشخاص كما يتساءل بعض الأشخاص عن لماذا يكون عيد شم النسيم موافق يوم الاثنين دائما للاحتفال به بالمناظر الطبيعية الخلابة وموسم الحصاد.

اجازة شم النسيم كام يوم

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كم مدة إجازة عيد شم النسيم في مصر والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي:

يمكن أن تستمر إجازة شم النسيم يوم كامل على أن تبدأ الإجازة يوم الإثنين الموافق 14 من شهر إبريل.

تم ترحيل موعد الإجازة بواسطة رئيس مجلس الوزراء على أن تكون الإجازة يوم الخميس الموافق 17 من شهر إبريل والموافق 26 من شهر رمضان المبارك.

تم إصدار قرار بواسطة رئيس مجلس الوزراء على أن تكون الإجازات التي تكون في منتصف الأسبوع يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع باستثناء الأعياد الدينية تبقى كما هي.

لماذا شم النسيم يكون يوم الإثنين دائما

يتساءل الكثير من الأشخاص عن لماذا يوم شم النسيم يكون دائما يوم الإثنين والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي: