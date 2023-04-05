موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
أخبار الرياضة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الأربعاء 5/4/2023 ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك اسبانيا

جهاد حسينمنذ 22 دقيقة
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موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الأربعاء 5/4/2023 الدور النصف النهائي من كأس ملك إسبانيا هو موعد محدد وقد يتم إقامة هذه المباراة في ملعب سبوتيفاي كامب نو كما وسوف تقوم قناة اس اس سي بالتعليق على أحداث المباراة.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الأربعاء 5/4/2023

توجد مواعيد محددة يتم فيها عرض مباراة ريال مدريد وبرشلونة لنصف نهائي كأس ملك اسبانيا وهذه المواعيد يمكن أن تتمثل في الآتي:

  • يتم عرض مباراة برشلونة وريال مدريد بداية من يوم الأربعاء الموافق 5 من شهر إبريل غدًا في دولة إسبانيا.
  • سيتم بدء المباراة غدًا بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
  • يقوم ملعب سبوتيفي كامب نو باستضافة مباراة ريال مدريد وبرشلونة غدًا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
  • يتم عرض هذه المباراة في جميع أنحاء العالم في مواعيدها المحددة على حسب توقيت كل بلد.
  • كما يتم عرض هذه المباراة على قناة اس اس سي.

تردد قناة اس اس سي لعرض مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يوجد تردد خاص بقناة اس اس سي التي تقوم بعرض مباراة ريال مدريد وبرشلونة لنصف نهائي كأس ملك اسبانيا وهذا التردد هو:

  • تردد قناة اس اس سي على النايل سات هي 12523.
  • معامل الاستقطاب أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6
  • معدل الترميز هو 27500.
  • جودة القناة sd.
  • وعن طريق تلك المعلومات يمكنك بكل سهولة أن تقوم بالتعرف على مشاهدة أقوى مباراة ما بين ريال وبرشلونة.

جهاد حسينمنذ 22 دقيقة
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