تعرف على موعد صرف زيادة الحد الادنى للاجور والمرتبات وقيمة الزيادة الجديدة 2023

موعد صرف زيادة الحد الادنى للاجور والمرتبات هو عبارة عن ميعاد يتم فيه منح الزيادة لهم كما تختلف نسبة الزيادة التي يحصلون عليها في مصر لهذا العام على حسب الدرجة التي يصل إليها العامل في المراحل التعليمية الخاصة بهم.

موعد صرف زيادة الحد الادنى للاجور والمرتبات

يوجد موعد خاص بصرف الزيادة التي تتم على الأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين وهذه المواعيد هي:

الموعد الخاص بصرف الزيادة على معاشات الأجور والمرتبات سوف تبدأ من شهر إبريل هذا العام.

أصبحت هذه الزيادة سارية المفعول بداية من يوم 1 من شهر إبريل.

سيتم تحسين دخل جميع العاملين في شهر إبريل والاستفادة من زيادة الحد الأدنى للأجور.

زيادة المرتبات في مصر لعام 2023

يمكن أن تصل زيادة المرتبات والأجور في مصر بداية من شهر إبريل إلى الآتي: