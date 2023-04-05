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تعرف على موعد صرف زيادة الحد الادنى للاجور والمرتبات وقيمة الزيادة الجديدة 2023
موعد صرف زيادة الحد الادنى للاجور والمرتبات هو عبارة عن ميعاد يتم فيه منح الزيادة لهم كما تختلف نسبة الزيادة التي يحصلون عليها في مصر لهذا العام على حسب الدرجة التي يصل إليها العامل في المراحل التعليمية الخاصة بهم.
موعد صرف زيادة الحد الادنى للاجور والمرتبات
يوجد موعد خاص بصرف الزيادة التي تتم على الأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين وهذه المواعيد هي:
- الموعد الخاص بصرف الزيادة على معاشات الأجور والمرتبات سوف تبدأ من شهر إبريل هذا العام.
- أصبحت هذه الزيادة سارية المفعول بداية من يوم 1 من شهر إبريل.
- سيتم تحسين دخل جميع العاملين في شهر إبريل والاستفادة من زيادة الحد الأدنى للأجور.
زيادة المرتبات في مصر لعام 2023
يمكن أن تصل زيادة المرتبات والأجور في مصر بداية من شهر إبريل إلى الآتي:
- يمكن أن تصل نسبة زيادة الأجور والمرتبات في مصر إلى الآتي:
- زيادة المرتبات والأجور بالنسبة للدرجة السادسة يكون الحد الأدنى الخاص بها قد يصل إلى حوالي 3500 جنية مصري في الشهر.
- كما يمكن أن تزيد المرتبات والأجور للدرجة الثالثة أو ما يعادل هذه الدرجة إلى حوالي 5000 جنية مصري في الشهر.
- يمكن أن يصل زيادة الحد الأدنى للأجور الخاص بالحاصلين على درجة الماجستير للعاملين في الدولة إلى حوالي 6000 جنية مصري في الشهر.
- الحاصلين على درجة الدكتوراه يمكن أن تصل زيادة نسبة الأجور الخاصة بهم إلى حوالي 7000 جنية مصري في الشهر.