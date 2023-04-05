موعد عرض مسلسل حرب رمضان 2023 “احمد السقا” على قناة ON E هو موعد خاص به وقد يتم عرض هذا المسلسل على بعض القنوات المختلفة منها قناة أون وقناة أون دراما بتوقيت القاهرة ويشترك في هذا المسلسل عدد كبير من الفنانين الكبار ومنهم الفنان أحمد السقا الذي يشارك في بطولة هذا المسلسل.

موعد عرض مسلسل حرب رمضان 2023 “احمد السقا” على قناة ON E

توجد مواعيد خاصة لعرض مسلسل حرب بطولة أحمد السقا على القنوات العربية وهذه المواعيد تكون كالآتي:

يتم عرض مسلسل حرب في يوم 21 من شهر رمضان المبارك وذلك من خلال قناة أون ويبدأ من الساعة الثالثة صباحًا.

الإعادة الخاصة بهذا المسلسل على قناة أون تكون الساعة العاشرة صباحًا.

عدد حلقات هذا المسلسل هي عشرة حلقات فقط يتم عرضهم على قناة أون وأون دراما حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

يتم عرض مسلسل حرب على قناة أون دراما بداية من الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل حرب لأحمد السقا

توجد العديد من القنوات المختلفة التي تقوم بعرض مسلسل حرب لأحمد السقا وهذه القنوات المختلفة يمكن أن تتمثل في الآتي:

يمكن أن يتم عرض مسلسل حرب لأحمد السقا على واتش ات في الإعادة.

كما يمكن مشاهدته على قناة أون دراما.

يتم عرض هذا المسلسل أيضًا على شاهد.

تتم عرض جميع الحلقات على قناة أون أي.

ومن خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، أن تتعرف على مواعيد عرض المسلسل وأهم القنوات الناقلة كما هو موضح لكم.