موعد صرف معاش شهر مايو 2023 بمناسبة عيد الفطر بالزيادة

موعد صرف معاش شهر مايو بمناسبة عيد الفطر 2023 هو عبارة عن موعد يتم فيه منح الزيادة الخاصة بالمعاشات من أجل الاستفادة منها كما يوجد جدول خاص بنظم هذه الزيادة على حسب قيمة المعاش السابق.

موعد صرف معاش شهر مايو بمناسبة عيد الفطر 2023

توجد مواعيد محددة خاصة بصرف المعاش الخاص بشهر مايو المقبل والتي تكون بمناسبة عيد الفطر المبارك وهذه المواعيد يمكن أن تتمثل في الآتي:

في يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل سوف يتم الصرف لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنية.

في يوم 3 و4 من شهر مايو سوف يتم الصرف لأصحاب المعاشات الأقل من 3000 جنية.

يومي 5 و6 من شهر مايو سوف يتم الصرف لأصحاب المعاشات الأكثر من 3000 جنية.

جدول زيادة معاشات شهر مايو 2023

يوجد جدول خاص بزيادة المعاشات بداية من شهر مايو المقبل وهذا الجدول يمكن أن يتمثل في الآتي:

المعاش الذي يكون قيمته 1300 جنية فسوف يصل إلى 1495 في شهر مايو المقبل.

المعاش الذي يكون قيمته 2300 سوف يصل إلى 2654 جنية في شهر مايو.

المعاش الذي يكون قيمته 3500 جنية فسوف يصبح قيمته حوالي 4025 جنية في بداية شهر مايو المقبل.

المعاش الذي يصل قيمته إلى 4300 ففي شهر مايو المقبل سوف يصبح قيمته حوالي 4955 جنية.

المعاش الذي يكون قيمته 4800 جنية سوف يصبح قيمته 5100 جنية في بداية شهر مايو المقبل.

يجب على كافة المستفيدين أن ينتظروا حتى يتم إيداع الرواتب في المدة والتاريخ المتفق عليه من الوزارة، وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على الزيادة المعلن عنها.