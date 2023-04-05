رابط التسجيل عن بعد في المدارس الابتدائية بتونس.. ترسيم سنة أولى 2023-2024 / شروط القبول والمستندات المطلوبة

توفر وزارة التربية والتعليم التونسية رابط موقع التسجيل للمدارس الابتدائية لعام 2023/2024، حيث قاموا بتطوير عملية التعليم وتوفر الفرصة في التقديم والتسجيل في المدارس الابتدائية، حيث يتاح لأولياء الأمور التسجيل لابنائهم في المدارس الابتدائية عبر المواقع الإلكترونية للعام الدراسي الجديد المقبل 2024، والتي نستوفي اليكم في السطور القادمة عن خطوات وكيفية التسجيل والأوراق المطلوبة لاتمام عملية التسجيل بالمدارس الابتدائية التونسية عن ترسيم سنة أولى.

ترسيم سنة أولى 2023-2024

ونكتب اليكم الخطوات التي على المتقدم أن يتبعها للتسجيل عبر الموقع الالكتروني للتقديم في ترسيم سنة أولى للعام القادم 2023/2024، ونوفر اليكم في النقاط المتتالية.

اولا عليك التسجيل عبر الموقع الالكتروني.

وتقوم بالدخول إلى التسجيل عن بعد.

ثم تقوم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل متقن.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة موافق.

ثم نقوم بأختيار المؤسسة التعليمية التي يرغب الطالب الانضمام إليها.

والتأكد على عدم صحة الطالب أنة غير مسجل في العام الماضي.

في حالة التسجيل قم بكتابة الرقم التعريفي التي هو عبارة عن 12 رقم.

وفي حالة عدم التسجيل قم بكتابة البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من البيانات قم بالضغط على كلمة موافق لاتمام التسجيل.

الاوراق المطلوبة ترسيم سنة أولى 2023/2024

ويبدأ موعد التقديم من يوم الاحد بتاريخ 2 من شهر ابريل ويستمر حتي نهاية الشهر 2023، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم التونسية الاوراق المطلوبه للتقديم بالمرحلة الأولى فيما يأتي.

تقديم شهادة الميلاد الطفل.

صورة من بطاقة الزمرة الوطني.

صورتين ضوئيتن للطفل.

سحب استمارة التسجيل من الادارة التعليمية المرغوب فيها.

تقديم صورة من الملف الصحي للطفل وايضا شهادة التطعيمات الخاصة بالطفل.

شهادة إثبات محل إقامة ولى الأمر ويلزم أن تكون في نطاق المؤسسة التعليمية المرغوب فيها.

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