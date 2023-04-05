رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية شهر رمضان 1444 وموعد نزول المكرمة الملكية
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رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية شهر رمضان 1444 وموعد نزول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية شهر رمضان

elbadilmمنذ ساعة واحدة
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ستتوفر في الساعات القادمة، لجميع المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، المكرمة الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بأمر ملكي، من المتوقع أن يتم توزيع الهدية على جميع المواطنين بعد دقائق قليلة الآن، وسوف يتم إيداع مبالغها في حسابات المستحقين من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بعد وقت قصير جدًا، وسوف نقدم لكم رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية شهر رمضان 1444 وموعد نزول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية شهر رمضان 1444 وموعد نزول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

نقدم لكم الآن سلسلة من التدابير السهلة التي يمكن استخدامها للاستفسار عن المعونة المالية التي تخص جميع المواطنين البسطاء وتتضمَّن ما يلي

  • دخول موقع الضمان الاجتماعي الجديد.
  • ثم النقر على أيقونة تسجيل جديد.
  • تمثل تدوين الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد بالتقويم الهجري في إكمال بيانات المتقدم.
  • ثم قم بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها في الخانة التالية.
  • إدخال الرمز الأمني، والضغط على زر “تسجيل”.
  • تعبئة رمز التحقق المرسل على الجوال.

نزول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1444 الآن

أعلن اليوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023، والذي يتزامن مع اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، صدور المكرمة الملكية لجميع المواطنين الفقراء في المملكة العربية السعودية، أشار الملك سلمان بن عبد العزيز في تغريدة رسمية على تويتر إلى أنه سيتم توزيع المكرمة الملكية خلال الفترة القادمة، وستصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات ريال سعودي. وستكون هذه المبالغ لصالح مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي المؤهلون لدفعة شهر رمضان في السادس عشر.

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elbadilmمنذ ساعة واحدة
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