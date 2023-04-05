صرف 500 جنيه لجميع العاملين بالمؤسسات القومية.. تفاصيل

حافز شهر للعاملين بالمؤسسات القومية، قامت الهيئة الوطنية للصحافة باعلان عن مكافئة مالية لجميع العاملين بالمؤسسات القومية بقيمة 500 جنية، وتشمل المؤسسات القومية الصحفيين والاداريين والعمال وذلك بداية من راتب شهر ابريل 2023.

حافز شهر للعاملين بالمؤسسات القومية

قامت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي بصرف حافزاً شهرياً وذلك لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وذلك للصحفين والاداريين والعمال بقيمة 500 جنية وذلك بداية من راتب شهر ابريل.

خطة لزيادة إيرادات المؤسسات القومية

اعلن المجلس الاعلي للصحافة عن هذا الحافز من خلال الهئية الوطنية للصحافة وتم اعتمادةة امس الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023 وذلك من خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة وذلك بهدف الكثير استثمار الاصول المملوكة وهذا يؤدي الي زيادة الايردات، جدير بالذكر ان كان قد اعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام ان كان من المفترض صرف هذة المكافأت للزملاء الصحفين منذ بداية يوم 28 فبراير 2023 حتي يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 وذلك بهدف مصلحة جميع العاملين في المؤسسات الصحفية والقومية للحاصلين علي المعاش، بالاضافة الي ان تم مناقشة الكثير من الموضوعات المتعلقة باستثمار المؤسسات الصحفية بالاضافة الي الانشطة التي تتعلق بزيادة الايردات.

موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2023

يبدأ صرف مرتبات شهر ابريل لجميع العاملين في الدولة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بداية من يوم الخميس الموافق 13 ابريل من شهر رمضاان وذلك وفقاً للاجندة الاجازات الرسمية لمجلس الوزراء، بالاضافة الي حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بداية من يوم 13 ابريل ويستمر الصرف حتي يوم 30 ابريل وذلك لـ33 وزراة وجهة حكومية.