ينتظر كل العاملين في الحكومة موعد صرف العلاوة الدورية لشهر أبريل 2023 بشغف، والقرار الذي ستصدره وزارة المالية حول أخبار زيادة المرتبات لنفس العام بعد موافقة مجلس النواب على تقديمها، تم عقد اجتماع جديد في مجلس النواب يوم الأحد 26 مارس 2023، وتم الموافقة على تعديل اسم قانون الحوافز وزيادة المعاشات بناءً على مقترح النائب عبد الفضيل عياد، تولى رئاسة اللجنة المسئولة عن العمل وقد وافقت عليه مجلس النواب وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعديلات التي تمت إضافتها.

موعد صرف العلاوة الدورية لشهر أبريل 2023

تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

تم منح مكافأة خاصة لغير المشتملين على قانون الخدمة المدنية.

زيادة الحافظ الإضافي للعاملين بالدولة.

تم توزيع مكافأة خاصة للعاملين في الشركات التابعة لقطاعي الحكومة والقطاع الخاص والشركات العامة.

زيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصدرة من القانون رقم 148 لعام 2019.

تعديل بعض أحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ المتعلق بتنظيم مزاولة مهنة الطب.

يشمل التعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتي لا يتم تطبيق أي قوانين أو لوائح خاصة عليها. صدر هذا التعديل بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

يقوم التعديل على بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالأساس بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ وقانون رقم ١٠٣ لسنة 1961، والتي تخص إعادة ترتيب هيئات الأزهر وضمها في نطاقه. يتضمن ذلك قواعد جديدة لتطبيق المادة ٧ من القانون رقم 212 لسنة 2020.

يسأل العديد عن موعد صرف علاوة2023، التي وافق عليها مجلس النواب وقرر تقديم ميعاد حصول المعلمين والمخاطبين بها في أول شهر أبريل 2023، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في تاريخ 31 مارس 2023، يتم صرف هذه العلاوة بحد أدنى يبلغ 125 جنية شهريًا.

يتمثل جزءًا من راتب الموظفين في العلاوة الدورية التي يتم الإعلان عنها في وقت محدد، ولا يجوز التخلف عن صرف العلاوة السنوية المقررة بموجب المادة 37 من القانون.