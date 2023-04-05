تُعدُ قناة السعيدة واحدةً من القنوات اليمنية المشهورة والمرموقة، التي يرغب الكثير من المتابعين في استقبالها بترددها، لِمَا تبثه من برامج متنوعة وذات محتوى بارزٍ يفيد مختلف شرائح المجتمع، تقدم القناة تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، بسبب شعبيتها الكبيرة بين المحليين كونها قناة حديثة ومتميزة، بفضل البرامج والمحتوى الموجه للأسرة العربية، نقدم لكم تردد قناة السعيدة اليمنية 2023 الجديد Al Saeedah على نايل سات وعرب سات، لمشاهدة قناة السعيدة Nilesat Al Saeedah للاستمتاع بوقت عائلي ممتع.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2023 الجديد Al Saeedah على نايل سات وعرب سات

لتلقي البث المباشر لقناة السعيدة Al Saeedah على التلفزيون، يتعين عليك ضبط معلومات الاستقبال المحددة للقناة والمذكورة أدناه على جهاز الرسيفر الخاص بك، وذلك عبر تحديد تردد قمر النايل سات وعرب سات كالتالي

تردد قناة السعيدة اليمنية الجديد 2023 علي نايل سات

الجودة: SD

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تردد القناة: 1190

اسم القمر: نايل سات Nilesat

تردد قناة السعيدة اليمنية الجديد 2023 علي عرب سات

الجودة SD.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 12187.

اسم القمر: عرب سات Arab sat.

قناة السعيدة

تتميز قناة السعيدة اليمنية بعرض مجموعة متنوعة من البرامج، مثل برنامج تحت الضوء، وبرنامج صدى الأسبوع، وبرنامج مشوارك خير مع عمار منصور كإعلامي، وبرنامج أحوال الرياضة الرياضي.

أهم برامج قناة السعيدة

تعرض القناة الكثير من البرامج المهمة للمواطنين في اليمن، بطريقة خاصة توفر لهم جميع الأحداث والمشكلات الداخلية، سعيًا لإيجاد حلول سريعة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

يتم بث البرنامج المشهور يوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساءً.

صدى الأسبوع هو برنامج يُعرض يوم الجمعة في الساعة ٨:٣٠ مساء.

برنامج الرياضة، الذي يعرض يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، يتحدث عن أحوال الرياضة.

تعد رحلتك جيدة بفضل ما يقدمه الإعلامي الشهير عمار منصور.

“On the road” هي واحدة من البرامج الاجتماعية السياحية.

يعرض برنامج “الكاميرا في الريف” في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

سيتم عرض برنامج “التحدي والمواجهة” في يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يتم عرض البرنامج “المستقبل الآن” يوم الجمعة في السابعة مساءً.

يتم عرض برنامج “النساء والسلام” يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أهم الأعمال الدرامية على قناة السعيدة

تعرض القناة العديد من الأعمال الدرامية المشهورة التي يتابعها جمهور كبير في مختلف أنحاء اليمن بما في ذلك مسلسلات خلف الشمس ومخلف صعب وهمي وهمك بالإضافة إلى مسلسل كيني ميني، والتي تعد من أبرز هذه الأعمال.