سيتم بدء صرف معاشات شهر أبريل 2023 مع زيادة جديدة لأكثر من 11 مليون مواطن في البلاد في يوم 1 أبريل 2023، وفقًا لإعلان من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحصيل خمسة بدلات لحاملي المعاش، واليوم نقدم لكم موعد صرف العلاوات الخمس لشهر أبريل 2023 وخطوات الاستعلام عنها، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

سيتم توزيع مداخيل شهر أبريل 2023 لجميع الأشخاص المستحقين في الدولة يوم 1 أبريل 2023، وستستمر عملية توزيع المعاشات حتى يوم 6 أبريل 2023 في الشهر القادم.

جدول مواعيد صرف معاشات أبريل 2023

سيتم تسليم مدفوعات المعاشات الخاصة بالشريحة الأولى لشهر أبريل في يوم السبت الموافق 1 أبريل وأيضًا في يوم الأحد الموافق 2 أبريل من عام 2023.

سوف يتم تسليم مستحقات شهر أبريل للفئة الثانية في يوم الاثنين الموافق 3 أبريل ويوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل من عام 2023.

سيتم توزيع مدفوعات شهر أبريل على المستحقين من الشريحة الثالثة في يوم الأربعاء الموافق للخامس من أبريل، وفي يوم الخميس الموافق للسادس من أبريل عام 2023.

موعد صرف العلاوات الخمس لشهر أبريل 2023 وخطوات الاستعلام عنها

العلاوات الخمس هي المكافآت التي يحق للمستفيدين الحصول عليها عن الفترة من عام ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٠، والتي تم احتسابها بناء على المرتب المتغير خلال السنوات المالية الخمس من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١١.

الفئات المستحقة لـ العلاوات الخمس

يتمثل المستحقون للحصول على العلاوات الخمس في الفئة التي انتهت خدمتها في 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2015.

يتمكن المتقاعد الذي ينتقل إلى التقاعد في الأول من يوليو عام 2006 حتى الثلاثين من يونيو عام 2007 من الحصول على ثمانين بالمئة من قيمة العلاوة الأساسية المضافة إلى الراتب المتغير.

العلاوات الخمسة

سيحصل المتقاعدون الذين غادروا في الفترة من 1 يوليو 2007 حتى 30 يونيو 2008 على 80٪ من قيمة العلاوتين التي تم إضافتهما إلى الأجر المتغير.

يحصل الأشخاص الذين تقاعدوا في الفترة بين 1 يوليو 2008 و30 يونيو 2009 على 80% من قيمة ثلاث علاوات مضافة إلى راتبهم المتغير.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تدشين موقع إلكتروني جديد، يُمْكِن أصحاب المعاشات من معرفة العلاوات الخمسة بكل يسر وسهولة، وذلك بالدخول على الرابط من هنا.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة