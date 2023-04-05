اتفرج ببلاش.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة اليوم الأربعاء 2023/4/5

يلتقي النادي الأهلي بنظيره نادي غزل المحلة اليوم في الدوري المصري وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز ويبحث الكثير من مشجعي النادي الأهلي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة اليوم في الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة اليوم في الدوري

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي بنظيره غزل المحلة مساء اليوم الأربعاء الموافق الخامس من أبريل الجاري وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة وعبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة اليوم قناة “أون تايم سبورت” يتم نقل جميع أحداث وكواليس المباراة مع الأستديو التحليلي الذي يضم الكثير من نجوم التحليل المصري لكرة القدم أبرزهم نجم النادي الأهلي السابق “عماد متعب”

توقيت مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم

يعود النادي الأهلي لمنافسات الدوري المصري الممتاز بمواجهة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من منافسات بطولة الدوري المصري لهذا الموسم ، وذلك بعد انتهاء تصفيات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والتي تمكن الأهلي من التأهل للدور ربع النهائي بعد مواجهة صعبة للغاية أمام الهلال السوداني وانتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد للنادي الاهلي أحرزهما كل من كهربا وحسين الشحات بهدفين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة :

9:15 مساء بتوقيت القاهرة.

10:15 مساء بتوقيت السعودية.

11:15 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة حيث لعب 18 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 5 مباريات .

بينما يقع فريق غزل المحلة في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة ، حيث لعب 22 مباراة فاز في 8 مباريات وخسر 8 لقاءات وتعادل في 6 مباريات .

معلق مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم

عبر شاشة القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وغزل المحلة اليوم عبر مجموعة قنوات “أون تايم سبورت” يتم بث لقاء الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري المصري ، يعلق على أحداث هذا اللقاء المعلق “أيمن الكاشف” كما أعلن سابقاً عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي