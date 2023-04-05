شاهد El Clasico live.. جميع القنوات الناقلة لمبارة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 2023/4/5 في كأس ملك إسبانيا

يبحث الأشخاص عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، وسنقدم لكم في هذا المقال جميع القنوات التي ستقوم بعرض هذه المباراة المنتظرة بالإضافة إلى توضيح التردد الخاص بكل قناة حتى تتمكن من الحصول، والبحث عن هذه القنوات بكل سهولة تابعوا معنا.

القنوات الناقلة لمبارة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

يوجد الكثير من الأشخاص الذين يفضلون، ويتابعون مباريات كرة القدم من أهم المباريات التي سيتم عرضها اليوم هي مباراة ريال مدريد، وبرشلونة هم من أفضل الفرق الرياضية التي يتابعها عدد كبير من المشجعين بالإضافة إلى ذلك يوجد عدد من القنوات التي ستقوم بنقل هذا الحدث المميز، وجميع القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم قد حصلت على جميع حقوق البث، والنشر نظراً لما تمتلكه من جودة كذلك دقة عالية علاوة على ذلك وضوح الصورة، ونقاء الصوت كذلك لا يوجد أي تشويش على إشارة البث الخاصة بالقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، وهي :

قناة SSC Sports 1 HD ، والتردد الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات هو 12380 معدل الترميز 27500 كذلك الاستقطاب أفقي معدل تصحيح الخطأ ¾ والجودة HD.

قناة SSC Sports Extra 3 الجودة HD ، والتردد هو 12418 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ هو ¾ ، والاستقطاب أفقي.

قناة SSC Sports 2 وجميع القنوات التالية مثل قناة SSC Sports 3 ، قناة SSC Sports 4 ،قناة SSC Sports 5 كل هذه القنوات ترددها على القمر الصناعي عرب سات هو 12380 بالإضافة إلى معدل الترميز 27500 أما عن الاستقطاب فسيكون أفقي كذلك معدل تصحيح الخطأ هو ¾.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

جميع المشجعين متحمسين جداً لهذا اللقاء المتميز، وكل فرد يقوم بتشجيع فريقه الخاص كذلك رفع العلم الذي يخص بلده حيث يمتلئ الملعب بالهتافات طول المباراة، ويكون شباك التذاكر ممتلئ بالإضافة إلى امتلاء المقاعد في الملعب، أما عن المتابعين في المنازل فيجلسون أمام القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في حماس، وعن موعد المباراة فستكون في تمام الساعة الثامنة بالنسبة لدولة أسبانيا مساءاً يوم الأحد ستكون المباراة بتوقيت الدول العربية مثل مصر، والسودان بالإضافة إلى دولة ليبيا ستكون الساعة التاسعة مساءاً أما عن الدول العربية الأخرى مثل دولة المغرب كذلك تونس، والجزائر كذلك دولة المغرب ودولة موريتانيا هي الساعة الثامنة مساءً بينما ستكون الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدول القادمة العراق كذلك سوريا كذلك لبنان أيضاً المملكة السعودية أيضاً الأردن كذلك دولة الكويت مع دولة قطر أما عن دولة الإمارات، وسلطنة عمان فستكون المباراة في تمام الساعة 11 مساءاً.