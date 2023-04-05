دعاء يوم 14 رمضان قبل اذان المغرب .. ردد بنية فك الكرب وتفريج الهم

دعاء يوم 14 رمضان قبل اذان المغرب، يكثر البحث عن دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان وذلك مع اقتراب غروب شمس اليوم الرابع عشر من شهر رمضان حيث يبحث المسلمين عن ادعية لتيسير الامور والفك الكروب والادعية المستجابة في هذا اليوم المبارك.

دعاء يوم 14 رمضان قبل اذان المغرب

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيّنا المصطفى محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي)، فقد أخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – أن هذا الدعاء ما قاله أحد إلا أذهب الله همه، وأبدله مكان حزنه فرحا.

ربي اجعلني لك شاكرا ، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطاوعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منبيًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً.

موعد أذن مغرب يوم الرابع عشر من رمضان

يتم رفع اذان مغرب اليوم الارابع عشر من رمضان اليوم الاربعاء الموافق 5 ابريل 2023 ويتم اذان مغرب اليوم الرابع عشر في تمام الساعة السادسة و 16 دقيقة، ويرفع اذان صلاة العشاء والتتروايح في الساعة السابعة و35 مساء ، ويكون عدد ساعات الصوم الي 14 ساعة و 25 دقيقة.