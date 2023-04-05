تم تأجيل عرض الحلقة 120 من المسلسل التاريخي “المؤسس عثمان”، الذي يروي قصة حياة مؤسس الدولة العثمانية، لتاريخ ما بعد يوم الأربعاء الماضي، وذلك نظرًا للاحتفال بعيد ميلاد رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، وبدلا من ذلك تم عرض الحلقة على قناة “ATV” التركية في نفس الوقت الذي كان مخصصًا لعرضها في الأصل، ولاقى استجابة كبيرة من قبل المشاهدين حيث احتلَّت مكانةً متقدمةً في الترند وأثارت اهتمام المجتمع الإسلامي والعربي، ونقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 120 الموسم الرابع، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد عرض عثمان الحلقة 120

بعد الإفصاح عن حلقة 120 من مسلسل “قيامة عثمان”، كان من المتوقع بثها يوم الأربعاء الماضي، وإلا أنه تأجل بعد فترة قصيرة من إصدار الإعلان الثاني، دفع انتشار هذه الأقاويل حول تأجيل عرض المسلسل خلال شهر رمضان، جماهير المسلسل ليصدقوا تصوراتهم، وبالرغم من ذلك، إلا أن هذه الإشاعة غير صحيحة، لم يتخذ أي قرار رسمي بتأجيل المسلسل خلال شهر رمضان، وهو مُقرر بث الحلقة المؤجلة في وقتٍ لَاحِقٍ وفْقَ جدول زمني سيُعْلَن عنه في الوقتِ المُناسِب.

يتابع مسلسل “المؤسس عثمان” عرضه في الموسم الرابع بلا تغيير في موعد العرض الأول. يتشابه المسلسل مع قيامة أرطغرل في هذه المنحى، لم تحدث تأجيلات في أي حلقة حتى الآن، وبالتالي فإن الخبر المتداول عن تأجيل عرض المسلسل غير صحيح، وسيتم استمرار بثه كما هو مخطط له خلال هذا الشهر المبارك.

يعرض الحلقة رقم 120 من مسلسل “المؤسس عثمان” على قناة “ATV” يوم الأربعاء الموافق الخامس من أبريل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تُذَاعُ الَّحْلْقَة يَوْم الخميس المُصَادِف السَّادِس من شهر أبريل على قناة الفجر بالجزائر، في تمامِ السَّاعةِ العاشِرة مُسَاءً بتوقيت مدينةِ القاهرة، أو الحادية عشر مُسَاءً بتوقيت مكَّة.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم الرابع

تدور قصة فترة حياة عثمان الفاتح، المؤسس التاريخي للإمبراطورية العثمانية التي استمرت في حكم الدول الإسلامية لأكثر من 600 عام متوالية، تفرض الحكومة المغولية حملًا ضريبيًا قاسيًا على الأقاليم التابعة للسلاجقة والتركمان، ما يؤثر بشكل سلبي في قوة واستقرار الدولة السلجوقية، لكن عثمان يتحكم في قبيلة التركمان بحكمة واستراتيجية، ويقاوم الأطراف القوية، ما يؤخر هجوم المغول، على الرغم من محاولاتهم إغراء العشائر التركمانية للانضمام إلى صفوفهم، يظل عثمان واصلاً بقيادته ويحاول مواجهة المغول بقيادة تجمع شامل.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 120 الموسم الرابع

تقدم قناة الفجر الجزائرية، وهي القناة الأولى في عرض كل الأحداث والأخبار حصريًا، مسلسل قيامة عثمان الموسم الثاني في كل خميس، يتم بث الحلقات في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والساعة 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. تُنقَل هذهِ المُنَاسِبَات فَظًّا لإعطائهَا جودة عالية HD، وذات التكاليفِ المجانيةِ لتغطية التكاليفِ. سيتم بث الحلقة يوم الجمعة عند الواحدة ظهرًا وفقًا لتوقيت مصر.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fadjr.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12034.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية على ياه سات