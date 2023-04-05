تُعَد تردد قناة SSC Sport 2 التي تُذيع مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم، من أهَمّ وأبرز المنافسات الرِّياضية في العالم، حيث إنها تحتوي عَلى مباراة الكلاسيكو بَيْن الفريقَيْن، لذلك، زاد البحث عن تردد قناة SSC Sport 2 الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا التي تقوم بنقل منافسات حول العالم في يوم الأربعاء، وتم إطلاق نبأ بأن مجموعة قنوات SSC السعودية تعهدت ببث هذه المسابقة بأفضل جودة وأداء.

تردد قناة SSC Sport 2 الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

تُعَدُّ قناة SSC الرياضية السعودية مِنْ بين أبرز القنوات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي حالياً، بِمَا تتمتّعُ به من حقوق بثِّ أحداث مهمة جداً في المستقبلَ اللاحق، يُبث اليوم الأربعاء مباراة كلاسيكو بين فرق ريال مدريد وبرشلونة، وهذا الحدث يعتبر واحدًا من أهم المسابقات الرياضية في جميع أنحاء العالم، وستُذَاع المباراة على SSC Sport 2.

تردد قناة SSC Sport 2 علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 12417.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة SSC Sport 2 علي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11747.

القمر الصناعي عرب سات.

تغطية مجانية على الهواء لمباراة برشلونة – ريال مدريد اليوم

تتضمن قائمة القنوات التالية البث المجاني لمباريات كرة القدم بين فريقي برشلونة وريال مدريد، والتي يتم عرضها على مختلف الأقمار الصناعية.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي

التردد: 11554.

قناة ارينا سبورت كرواتيا

قناة Digi Sport الرومانية الرياضية

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11823.

Sports 1 هي القناة التشيكية الأولى

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 30000

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11804.

قنوات BT Sport 2 HD