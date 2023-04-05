يحاول الجميع إضافة الأطفال الجدد إلى بطاقة التموين، ولهذا قامت الحكومة بتوفير عدة طرق إلكترونية لإضافتهم، وعلى سبيل المثال يمكن استخدام موقع بوابة مصر الرقمية، واحدة من الخيارات الأسهل المتاحة هي استخدام هذا الرابط لإضافة معلومات المواليد الجدد إلى بطاقة التموين، ونقدم لكم اليوم طريقة إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية، يُمكن الاعتماد على هذا الأسلوب لإضافة أي فرد جديد للأسرة إلى بطاقة التموين بكل سلاسة.

طريقة إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية

يجب اتباع الخطوات الإلكترونية التالية لإضافة المواليد في بطاقة التموين

قم بالوصول إلى رابط بوابة مصر الرقمية وسجل دخولك. كتابة المعلومات الضرورية لتسجيل حساب جديد على المنصة الإلكترونية. كتابة الرقم الوطني في مكانه المخصص. قم بتسجيل اسم الأم لطفلك، ثم اختر الخانة المقابلة للخدمات الإلكترونية من القائمة التي تظهر أمامك. الضغط على أيقونة إضافة أفراد غير مقيدين. يجب تحديد اسم الطفل وتحديد علاقته بالأسرة وذكر صلتهم القرابة. اتبع بقية البيانات المطلوبة لإكمال الإضافة. اضغط على زر الإضافة ليتم إرسال طلبك وسيتم دراسته للتحديد إن كان سيتم الموافقة عليه أو رفضه.



شروط إضافة أفراد جدد

يجب مراعاة الشروط الخاصة بالبطاقة التموينية والشخص المراد إضافته قبل إضافة أي شخص جديد إلى البطاقة.

يجب تجاوز سن العامين لإضافة المواليد.

وأن يتمتع الشخص المراد إضافته بحالة محدودية الدخل.

وألا يزيد عدد أفراد الأسرة الموجودين في البطاقة عن أربعة.

كما يُشترِطُ ضَمَّ زوجات المستفيدين في بطائقهم.

يتعين على الزوج تقديم بطاقة التموين الخاصة به قبل مرور شهر واحد على الأقل.

ويوصى بضرورة التأكد من اكتمال جميع المتطلبات المذكورة قبل إضافة أية شخص جديد إلى بطاقة التموين؛ لضمان الإضافة بشكل سليم.

خطوات استخدام موقع دعم مصر

يمكننا استخدام موقع دعم مصر كبديل لموقع مصر الرقمية في إضافة أفراد جدد إلى البرنامج التمويني.