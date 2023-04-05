يتطلع العديد من مشجعي ومتابعي كرة القدم المصرية في أنحاء العالم إلى معرفة تردد قناة أون تايم سبورت 2023 ON Time Sport لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم، خصوصاً أنها من بين أفضل القنوات الرياضية التي تقوم ببث المباريات طوال اليوم دون توقف في جودة خدمتها، تسعى القناة لتقديم عدد كبير من المسابقات المحلية مثل بطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، كما ستبث مباراة فريق الأهلي وفريق غزل المحلة مباشرًا اليوم.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 ON Time Sport لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم

يسعى العديد من المشاهدين لمعرفة تردد قناة On Time Sport لمتابعة المباريات الرياضية ومعرفة نتائجها بالإضافة إلى التحليلات الخاصة بكل مباراة. يمكن للمشاهدين مشاهدة هذه القناة المفتوحة على جميع أقمار الاتصالات الصناعية، مثل نايل سات و عرب سات، تعتبر قناة On Time Sport واحدة من القنوات المتخصصة في مجال الرياضة بشكل شامل، ولا تقتصر على رياضة كرة القدم فحسب، بل تهتم بنقل العديد من الرياضات الأخرى مثل كرة التنس وكرة السلة وكرة اليد، إلى جانب غيرها.

تردد قناه أون تايم اسبورت 1

الجودة: HD.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11861.

تردد آون تايم اسبورت 2

الجودة: HD.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز:.27500

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 10853.

تردد قناه أون تايم اسبورت 3