موعد صرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2023 وفقاً للهيئة الخاصة بالتأمين الاجتماعي

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2023، يتسائل المستحقين عن معاش نقابة المعلمين حيث يتم صرف معاش نقابة المعلمين بزيادة المعاشات التي تصل الي خمسة عشرة في المائة لكل المعاشات المختلفة، حيث يتم صرف معاش نقابة المعلمين من خلال الهئية القومية لصرف معاشات بداية من شهر ابريل.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2023

يتم صرف معاش نقابة المعلمين بداية من يوم السبت الموافق 1 ابريل 2023، والاحد الموافق 2 ابريل 2023، ويتم صرف معاش من الف جنية في يوم الاثنين الموافق 3 ابريل 2023 والثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023 ميلادياً، ويتم صرف معاش للاكثر من ثلاثة الف جنية بداية من اليوم الاربعاء الموافق 5 ابريل وغداً الخميس الموافق 6 ابريل 2023 ميلادياً.

صرف معاشات شهر ابريل 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات عن زيادة المعاشات بنسة 15% والمستفدين من معاش تكافل وكرامة وذلك لتخفيف علي المواطنين ومساعدتهم وذلك لتوفير الحياة الكريمة لهم لجميع الموطفين العاملين بالدولة وذلك وفقاً لوزارة المالية.

خطوات الاستعلام عن قيمة الزيادة الخاصة بالمعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين عن خطوات الاستعلام عن قسمة الزيادة الخاصة بالمعاشات، وجاءت خطوات الاستعلام كالتالي:

اولاً الدخول علي موقع الهيئة الخاصة بالتأمين الاجتماعي القومي .

. ثانياً اختيار الخدمات باصحاب المعاشات. ثالثاً الضغط علي زر علي خانة الاستعلام عن قيمة المعاشات.

رابعاً ادخال جميع البيانات من خلال الاسم والرقم القومي والرقم السري.

خامساً بعد ذلك ستصل جميع المعلومات عن مواعيد صرف المعاش وقيمة الزيادة.

جدير بالذكر ان يمكن صرف المعاش إلكترونياً من خلال ماكينات الصراف الالي وذلك بالزيادة 15% التي فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي.