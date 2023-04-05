موعد صرف زيادة السلع التموينية والفئات المستفيدة في دعم التموين 2023
موعد صرف زيادة السلع التموينية
ينتظر الكثير من المستحقين للدعم الغذائي موعد صرف زيادة السلع التموينية والفئات المستفيدة في دعم التموين 2023، وهذه الزيادة تأتي لتخفف عبء الضغط المالي على الكثير من المواطنين، لذلك، نرغب في شرح المزيد حول هذا الارتفاع وكل ما يتوافق معه، كي تستطيعوا التأهب للحصول على المساعدات والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
موعد صرف زيادة السلع التموينية والفئات المستفيدة في دعم التموين 2023
ينتظر العديد من المستحقين للدعم الاجتماعي والتمويني موعد صرف زيادة السلع التموينية خلال شهر رمضان لعام 2023، بحكم إصدار بيان رسمي من قبل وزارة التجارة الداخلية والتموين. تبدأ عملية صرف الزيادة في شهر سبتمبر 2022 وتستمر حتى يونيو 2023.
ستتم إنفاق زيادة التموين خلال شهر رمضان لعام 2023 على أصحاب البطاقات التموينية المسجلين والمستحقين للدعم بقيمة تصل إلى 38 مليون مواطن. كما ستتم صرف حصص السلع التموينية لشهر أبريل المقبل لأولئك الذين يحظون برعاية الدولة والذين قد تلقوا دعمًا استثنائيًا منها.
تخطط الحكومة لإيقاف إصدار بطاقات التموين للمتزوجين الجدد، في سبيل تسخير المزيد من الدعم والتموين للأسر ذات الدخل المحدود والمستحقة للحصول على الدعم الاجتماعي.
تفاصيل صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية
يبدأ الصرف من قبل وزارة التموين اليوم السبت الموافق 1 أبريل ويستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، ونطلعكم على كل التفاصيل المتعلقة.
- قيمة الدعم المراد للعائلات المستحقة والتي تحصل على الرعاية والإهتمام الأولوي هو 1000 جنيه لكل عائلة.
- يتضمن الصرف الحصول على سلع غذائية بالإضافة إلى المساعدات المالية.
- تعتبر الأسر الرائدة في الرعاية هي تلك المستحقة للمساعدة الاستثنائية ويتم تحديد استحقاقهم بناءً على معلومات الرقم القومي والبطاقة التموينية.
- يتم إرسال رسالة نصية إلى الأسر المستحقة تحتوي على معلومات حول المبلغ الذي يجب دفعه.
- يتعين على المستلم الحضور بشكل شخصي لاستلام الدعم الاستثنائي خلال الفترة المحددة.
- يجب على الفرد المستفيد تقديم بطاقته التموينية الخاصة لتلقي المساعدة.
- يضمن صرف الدعم الاستثنائي توفير حماية اجتماعية للأسر التي تقوم برعاية أحد أفرادها، ويحسِّن الظروف المادية لديهم.
- يهدف الحكم إلى تعزيز الأسر المتضررة والمحتاجة وتطوير أسلوب حياتهم لإطلاق مستوى أفضل للعيش.