ينتظر الكثير من المستحقين للدعم الغذائي موعد صرف زيادة السلع التموينية والفئات المستفيدة في دعم التموين 2023، وهذه الزيادة تأتي لتخفف عبء الضغط المالي على الكثير من المواطنين، لذلك، نرغب في شرح المزيد حول هذا الارتفاع وكل ما يتوافق معه، كي تستطيعوا التأهب للحصول على المساعدات والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

موعد صرف زيادة السلع التموينية والفئات المستفيدة في دعم التموين 2023

ينتظر العديد من المستحقين للدعم الاجتماعي والتمويني موعد صرف زيادة السلع التموينية خلال شهر رمضان لعام 2023، بحكم إصدار بيان رسمي من قبل وزارة التجارة الداخلية والتموين. تبدأ عملية صرف الزيادة في شهر سبتمبر 2022 وتستمر حتى يونيو 2023.

ستتم إنفاق زيادة التموين خلال شهر رمضان لعام 2023 على أصحاب البطاقات التموينية المسجلين والمستحقين للدعم بقيمة تصل إلى 38 مليون مواطن. كما ستتم صرف حصص السلع التموينية لشهر أبريل المقبل لأولئك الذين يحظون برعاية الدولة والذين قد تلقوا دعمًا استثنائيًا منها.

تخطط الحكومة لإيقاف إصدار بطاقات التموين للمتزوجين الجدد، في سبيل تسخير المزيد من الدعم والتموين للأسر ذات الدخل المحدود والمستحقة للحصول على الدعم الاجتماعي.

تفاصيل صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية

يبدأ الصرف من قبل وزارة التموين اليوم السبت الموافق 1 أبريل ويستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، ونطلعكم على كل التفاصيل المتعلقة.