تم صرف مكرمة رمضان 1444 بأمر ملكي بإجمالي أكثر من ثلاثة مليارات ريال، حيث يُوجِّه بصَرْف مكافآت رمضان 1444، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثة مليار ريال سعودي، وسوف يتم توزيع المكافآت الملكية على جميع المستحقين من المواطنين السعودیین في برنامج الضمان الاجتماعي، تم الإعلان عن إيداع المكرمة مباشرة في حسابات البنوك للمستفيدين خلال ساعات قليلة. وفيما يتعلق بالمساعدات الخاصة بشهر رمضان، سنقدم لك تفاصيل المبالغ التي ستحصل عليها الأسر والأفراد المستحقون.

صرف مكرمة رمضان 1444 بأمر ملكي بإجمالي أكثر من ثلاثة مليارات ريال

وفقًا لتصريحات الجهات الحكومية المعنية في المملكة العربية السعودية على حساباتها الرسمية على موقع Twitter، فإن مكرمة الملك أو المنحة لشهر رمضان 1444 ستتم إيداعها في حسابات المستفيدين قريبًا بقيمة 1000 ريال سعودي للأسر المستحقة للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى من يستحق كذلك التابعون بمبلغ 500 ريال سعودي.

موعد صرف المكرمة الملكية 1444

تُقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف المكرمة الملكية سنويًّا إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي، بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وذلك حسب إعلان صادر عنها كذلك، يُقوَى أنَّه تُطَبّق رسالة نصية على جوالات هؤلاء المستفيدين تُزودهم بإشعارات ذات صِلَة بإصدار المساعدة لشهر رَمضان عام 1444 هج. عندما تنزل المكرمة رسميًا في حساباتهم، يستطيع المستفيدون الذهاب إلى مختلف المصارف للاستلام، من الأفضل أن يتوجهوا إلى البنوك خلال ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحًا.