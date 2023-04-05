موعد امتحانات الترم الثاني في المدارس والجامعات 2023 وفقاً للخريطة الزمنية

موعد امتحانات الترم الثاني، يزداد البحث عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع طلاب المدارس والجامعات في جميع المراحل التعليمية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث من المفترض ان يكون بداية من يوم 6 مايو القادم حيث كان المفترض ان يكون موعد امتحانات الصف الدراس يالثاني في شهر ابريل ماعدا الامتحانات الشهرية لصفوف النقل حيث تقعد امتحانات المرحلة الابتدائية يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، والشهادة الاعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو، وتكون امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، وتكون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2023

يختلف موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات حيث من المفترض ان تبدأ امتحانات الترم الثاني للجامعات بداية من شهر يونيو وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي اعلنت وفقاً للاجندة للاجازات الرسمية المعلنة من خلال المجلس الاعلي للجامعات، حيث يقوم الطلاب في هذا الوقت باداء الامتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني وذلك في عدد كبير في جميع الجامعات بالاضافة الي الالتزام بالكمامات حفاظاً علي الطلاب وهيئة التدريس في الجامعات.

جدير بالذكر ان كان قد بدأ الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم 11 فبراير ويستمر حتي يوم 1 يونيو 2023، وتكون مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 16 اسبوعاً وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الاعلي للجامعات.