انتظر الكثير من المواطنين السعوديين هذا القرار بشغف، وخصوصًا المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي في نسختَيه، القديمة والمطورة. قام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإصدار قرار ملكي يقضي بصرف المعونة الرمضانية للعام 1444، ويأتي هذا الخبر وفقًا لإعلان نشرته صحيفة واس الملكية، ويتساءل الكثير من المواطنين هل تصرف المكرمة الملكية غداً أم تؤجل ليوم الأحد بعد صدور التوجيهات الملكية، سنشرح هذا بالتفصيل في فقرات المقال، لذلك تابعونا للاطّلاع على مزيد من التفاصيل.

هل تصرف المكرمة الملكية غداً أم تؤجل ليوم الأحد بعد صدور التوجيهات الملكية

أفادت صحيفة واس للأحبار الملكية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 عن إصدار خادم الحرمين الشريفين، الأمر الملكي السامي بإعطاء مبلغ المكرمة الملكية لجميع المستفيدين من دورة 15 من دعم الضمان الاجتماعي، يجب أن تكون قيمة المنافع التي يحصل عليها المستفيدون أكثر من 3 مليار ريال سعودي، وذلك حسب نسبة التابع والأسرة الخاصة به كما هو محدد فيما يلي

يتلقى الشخص الأساسي في الأسرة المستحقة مساعدة مالية بمقدار 1000 ريال سعودي. تم تمكين جميع مستحقي الأسرة الضمانية من الحصول على مبلغ 500 ريال سعودي كهبة.



وفيما يتعلق بصرف مكافأة العيد للموظفين الحكوميين، فسيتم صرفها قبل حلول شهر رمضان المبارك. وقد تم تحديد قيمة المكافأة بنسبة 50% من الراتب الأساسي للموظف، ينص الأمر الملكي بصورة واضحة على صرف المستحقات المالية للمستفيدين خلال ساعات قادمة من تاريخ إصدار القرار.

الفئات الممنوعة من الحصول على المعونة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنّه تمّ الإعلان عبر حسابها الرسمي عن صرف المكرمة لفئة المستفيدين من الضمان الاجتماعي (القديم والجديد) فقط. وبذلك، فإنّ أي مواطن سعودي غير مستفيد من دعم الضمان، لن يستطيع التحلّي بفائدة المكرمة، حتى لو تمنحه أي نوع من أنواع الدعم الأخرى، لن تمنح له اللطفة.

خطوات الاستعلام عن نزول المكرمة

يستطيع الأشخاص المؤهلون لتلقي المساعدة الرمضانية الولوج إلى حساباتهم الشخصية في نظام الضمان الاجتماعي والتحقق من تحويل المساعدة عبر اتباع التعليمات الموجودة.