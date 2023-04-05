ما هو تاريخ صرف حساب المواطن ؟ وزارة الموارد البشرية تُجيب

تاريخ صرف حساب المواطن له موعد محدد من كل شهر لصرف الحساب والاستفادة منها كما توجد بعض الشروط المحددة الواجب توافرها من أجل الحصول على هذا الحساب بالإضافة إلى وجود بعض الطرق والخطوات الخاصة التي يمكن اتباعها من أجل الحصول على صرف حساب المواطن.

تاريخ صرف حساب المواطن

يوجد تاريخ محدد يتم فيه صرف حساب المواطن لشهر إبريل من هذا العام وهذا التاريخ هو:

يتم صرف حساب المواطن يوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل.

يوافق هذا اليوم 19 من شهر رمضان المبارك.

في هذه المدة المحددة سوف تتم عملية إيداع حسابات المستفيدين البنكية بكل سهولة.

كيفية صرف حساب المواطن لشهر ابريل

توجد بعض الطرق والخطوات الخاصة التي يمكن من خلالها صرف حساب المواطن بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص به وهذه الطرق والخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي: