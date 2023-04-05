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ما هو موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات ؟
موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات هو موعد محدد ويتم تقسيمه على خمسة أيام لمنع حدوث أي تزاحم كما تختلف قيمة المعاشات في شهر إبريل عن قيمة المعاشات السابقة التي تم منحها في الشهور الماضية.
موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
يوجد موعد خاص بصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث يمكنك أن تتعرف على المواعيد المعلن عنها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والتعرف على الكثير من التفاصيل والمعلومات التي تتعلق في التالي:
- موعد صرف العلاوات الخمسة يبدأ من يوم 1 مع شهر إبريل ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 من شهر إبريل لهذا العام.
- سوف يتم تقسيم مواعيد صرف العلاوات على خمسة أيام لمنع حدوث تزاحم كبير على ماكينات الصرف الآلى.
قيمة معاشات إبريل بعد الزيادة الجديدة
تختلف قيمة المعاشات القديمة عن المعاشات التي يتم منحها في شهر إبريل بعد الزيادة وقد تصل قيمة المعاشات بعد الزيادة إلى الآتي:
- معاش سهر إبريل للمواطن الذي يحصل على 1300 جنية فسوف يصل بعد الزيادة إلى 1495 جنية.
- معاش المواطن الذي يحصل على 2300 جنيه فسوف يحصل في شهر إبريل على 2645 جنيه.
- صاحب المعاش الذي يحصل على 3500 جنية فسوف يحصل في شهر إبريل على 4025 جنيهًا بعد الزيادة.
- صاحب المعاش الذي يحصل على 4300 جنيه فسوف يحصل في شهر إبريل بعد الزيادة إلى 4945 جنيهًا
- معاش شهر إبريل للمواطن الذي يحصل على 5300 جنيه فسوف يحصل بعد الزيادة على 6095 جنيه.
- المواطن الذي يحصل على 6500 جنيه فسوف يحصل في شهر إبريل بعد الزيادة إلى 7475 جنيه.