أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جداول امتحانات الترم الثاني 2023 من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي لكل المدارس وذلك بالتزامن مع اقتراب اسدال الستار على العام الدراسي الجاري، حيث بدأت مديريات التربية والتعليم في إعلان جداول الامتحانات لكافة المراحل عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ووفقا للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة سينطلق ماراثون امتحانات نهاية العام في السادس من مايو القادم.

جداول امتحانات الترم الثاني 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم قد كشفت أن جداول امتحانات الترم الثاني 2023 تتولى مديريات التربية والتعليم والادارات التعليمية مسئولية وضعها مع مراعاة أن تكون مريحة للطلاب وتعطي لهم وقت كافي لمراجعة كل مادة قبل خوض امتحانها، على أن يجرى امتحان المستوى الرفيع للغة الاجنبية الاولى بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص قبل الامتحانات التحريرية بدون ان تؤثر على سير الدراسة، كما يؤدي الطلاب امتحان الحاسب الآلي العملي قبل بدء الامتحانات التحريرية:

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

ومن المقرر أن يتم اجراء امتحانات الترم الثاني 2023 لكل الطلاب بنظام الحضور الفعلي في كل المدارس بعد النجاح في القضاء على جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العامة بعد نحو ثلاثة أسابيع من الآن، لذا يتجه الطلاب لزيادة ساعات المذاكرة والمراجعة ليحصلوا على درجات عالية وتحديدا طلاب الشهادة الاعدادية، علما بأن الامتحانات العملية درجتها الكلية من خمس درجات.