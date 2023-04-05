حددت وزارة الموارد الملكية فترة إيداع الهبة في بنك الراجحي. صادر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين مذكرة ملكية قضت بإعطاء هبة رمضانية أو ملكية لأولئك المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة، أثيرت العديد من الاستفسارات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن موعد صدور المكرمة الملكية في مصرف الراجحي أو البنوك الأخرى في المملكة، وسوف نذكر لكم الساعة كم تنزل المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان في بنك الراجحي والحسابات البنكية 1444، وكافة التفاصيل، تابعونا.

الساعة كم تنزل المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان في بنك الراجحي والحسابات البنكية 1444

أعلن الملك سلمان أنه تم إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان، وأوضح بأن هذا المبلغ سيتم التصرف به من خلال البنوك، وهي بنك الراجحي والأهلي، لجميع المؤهلين. كان هذا إثر صدور أمر ملكي عاجل بإيداع مبلغ يصل إلى 3 مليارات ريال كمساعدة، يُذكر بأنَّه يمكن للمستفيد من دعم الضمان الاجتماعي التوجُّه إلى بنك الراجحي بعد استِلام رسالة تبيِّن المبلغ المستحق، وذلك بدءًا من السَّاعة العاشرة صباحًا.

يوفر البنك خدمة إلكترونية تسمح للعملاء بالاستعلام عن رصيدهم المصرفي من خلال منصة أبشر للأفراد، حيث يجب على المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. يوجد شروط محددة للتأهيل لتقديم المكرمة الملكية في شهر رمضان.

خطوات الاستعلام عن الرصيد في بنك الراجحي

نظم البنك الراجحي عدة إجراءات من أجل التحقق من رصيد العميل في حسابه بعد إيداع المكرمة الملكية، وذلك باتباع التالي

يمكن الدخول إلى موقع مصرف الراجحي مباشرةً أو عن طريق تطبيقه الذكي.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم انقر فوق كلمة الرصيد.

سيتم عرض رصيد حسابك المصرفي فوراً، تمامًا كما يتم عرضه أثناء تلقي مكافأة الملك للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من المتطلبات لتلقي المكافأة، وهي على النحو التالي

من الضروري أن يتوفر لدى الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على دعم المكرمة الملكية دخل شهري بقيمة لا تقل عن 3000 ريال سعودي.

يشترط أن تكون الإقامة في المملكة.

الهدف من تقديم هذه الهبة هو التخفيف عن الشعب من ثقل المصاريف بعد ارتفاع أسعار السلع.

تحديث المعلومات الخاصة بالضمان للاستحقاق الكامل للمبلغ.

يجب أن يحتوي المستفيد على تسجيل في النظام الأمني الاجتماعي المحسَّن.

تمت زيادة قيمة المكافأة إلى حوالي 700 ريال سعودي، بزيادة مقدارها 100 ريال عن العام السابق.

خطوات الحصول على المكرمة الملكية

يتوجب على الأشخاص المهتمين بالحصول على المساعدة اتباع سلسلة من التدابير لتحقيق هذا الهدف، وذلك بالطريقة التالية