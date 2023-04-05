هام .. الإعلان عن سؤال الحلقة الـ 14 من مسابقة طائر السعيدة والتعرف على القنوات الناقلة

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، أن تتعرف على سؤال الحلقة الـ 14 من مسابقة طائر السعيدة والذي ينتظره الكثير من الجماهير والمشتركين في المسابقة، حيث يمكنك أن تقوم بالتعرف أيضا على كافة القنوات الناقلة وخطوات الاشتراك في المسابقة، ويكون بتلك الخطوات والمعلومات حصلت على كافة التفاصيل التي تبحث عنها بشكل مستمر، تابع معنا للتعرف على المزيد من المعلومات.

سؤال الحلقة الـ 14 من مسابقة طائر السعيدة

يمكنك بكل سهولة أن تتابع الأسطر القادمة والتعرف على سؤال حلقة اليوم الـ 14 من المسابقة، ولكن نعلم بأنك تنتظر أي بعد أن يتم عرض الحلقة على قنوات السعيدة اليمنية سوف تتمكن من معرفة حل السؤال والتعرف على الكثير من المعلومات والحلول، وبالتالي فقد يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على حل سؤال الحلقة الـ 13 وهي الحلقة السابقة من مسابقة طائر السعيدة والتي تتمثل بشكل كامل كما هو موضح لكم في التالي:

من القائل(في الحسيني جناين والرماده زراعي … عادني عادني بالي من الزين ساعة)؟

أحمد الكوكاني.

أحمد سيف ثابت.

احمد فضل القمندان.

على أن تكون الإجابة متمثلة في (أحمد فضل القمندان)، ويمكنك أن تنتظر حتى يتم الإعلان عن الحلقة بشكل كامل وموضح.

سؤال الحلقة الـ 14 من المسابقة

من الشاعر القائل (ياطائره طيري على بندر عدن,,,زاد الهوى زاد النوى زاد الشجن)؟

ابو بكر سالم بلفقيه

حسين أبو بكر المحضار

احمد سالم البيض

على أن سوف يكون الإجابة هي (أبو بكر سالم بلفقيه)، ويمكنك أن تبادر بالإجابة على الفور.