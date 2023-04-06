الحقي اشتري وخزني.. بكام أسعار الدواجن اليوم الخميس 2023/4/6 مفاجئة غير متوقعة في سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس انخفاضا كبيرا بمنتصف التعاملات في أسعار الفراخ الساسو، وسجلت87 جنيها بدلا من 93 جنيها بانخفاض 6 جنيهات، وذلك وفقًا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية، حيث جاء ذلك بالتزامن مع الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف بالموانئ، والذي أدى إلى التراجع الكبير الذي شهدته أسعار الدواجن في مصر منذ بداية شهر رمضان.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا اليوم، وجاءت أسعارها وفقًا للتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 68 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم 54 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو “الفراخ الحمراء” 86 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 93 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي اليوم تصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 99 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

كيلو البانيه اليوم 155 جنيها.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و60 جنيها.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 80 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 90 جنيها.

حقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

يبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 90 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 11 و12 جنيها، والكتكوت «ساسو» بين 8 و9 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و8 جنيهات.

أسعار البيض بالأسواق اليوم الأربعاء

سجل سعر البيض الأحمر 91 جنيهًا ليصل للمستهلك بسعر 99 جنيها.

سجل سعر البيض الأبيض 83 جنيهًا ليصل للمستهلك بسعر 90 جنيها.

وصل سعر البيض البلدي إلى 99 جنيه ليباع 114 جنيهًا.

إنتاج الدواجن في مصر

تجدر الإشارة إلى أن حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليارًا من بيض المائدة.

كما أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر حوالي 100 مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن في مصر حوالي 3 ملايين عامل، كما يبلغ اجمالي عدد المنشآت الداجنة في مصر حوالي 38 ألف منشأة تتضمن “المزارع، المجازر، المنافذ”.