سيذاع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 المدبلجة للعربية اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 على القنوات التلفزيونية، وهي متاحة أيضًا لمشاهدتها على المواقع الترفيهية الإلكترونية التي تبث المسلسل عبر الإنترنت، في انتظار الحلقة 120، يشعر العديد من متابعي المسلسل بالحماس بعد عرض إعلان ترويجي له وإثارة الأحداث في الحلقة الماضية 119 وتفاعل الجمهور معها، نقدم لكم مسلسل قيامة عثمان 120 الموسم الرابع مترجم للعربية والقنوات الناقلة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

مسلسل قيامة عثمان 120 الموسم الرابع مترجم للعربية والقنوات الناقلة

سيتم عرض الكثير من الأحداث في هذه الحلقة، بما في ذلك توجه اولخان، ابن عثمان الغازي، إلى نايمان دون معرفة والده. هذا الفعل لفت انتباه العديد من المشاهدين وأثار الشكوك حول قيام اولخان بصورة صحيحة أو غير ذلك من أجل كشف خطط والده والتعرض للخطر، تبدأ الحلقة 120 بسرقة أورهان للختم من نايمان، وهو ما أثار غضب تالاي بسبب نجاح عثمان في السطو على الختم.

تشهد الحلقة معركة شرسة يخوضها بافيوس، الذي أعد عثمان جيشه منذ الحلقة 119 للتصدي للقائد الجديد، بعد وفاة كونتاكوزينوس وأولوف وبجانب ذلك، تظهر ضيفًا جديدًا في الحلقة، حيث يصل قائد بيزنطي جديد للمشاركة في المعركة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120

من الممكن متابعة الحلقة 120 من مسلسل قيامة عثمان من خلال القنوات التي تعرضه.

سيتم عرض الحلقة المئة وعشرون من مسلسل قيامة عثمان على قناة atv في تمام الساعة التاسعة ليلاً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت المملكة العربية السعودية. تُعرض الآن الحلقة المئة وعشرون من مسلسل قيامة عثمان، على قناة الفجر الجزائرية، في تمام الساعة التاسعة.



قنوات عرض مسلسل المؤسس عثمان

يُذيع مسلسل قيامة عثمان على العديد من قنوات البث المختلفة، وتشمل هذه القنوات

قناة مصر أم الدنيا.

قناة الفجر الجزائرية.

قناة اليرموك الأردنية.

قناة ATV التركية.

في ختام مقالنا قدمنا لكم مسلسل قيامة عثمان 120 الموسم الرابع مترجم للعربية والقنوات الناقلة، حيث يمكن متابعة حلقة 120 من مسلسل قيامة عثمان برستيج، ومشاهدة عروض المسلسل على القنوات المختلفة.