تم تحديد موعد إجازة عيد الفطر 2023- 1444 للطلاب وفقا للتقويم الدراسي في جميع أنحاء المملكة، حيث يُعتبر بإمكان الجميع البحث عن هذا الموعد ابتداءً من بداية شهر رمضان المبارك سواء كانوا موظفين، طلابًا أو مقيمين، على الرغم من التباين في توقيت بدء العطلات في قِطاعات متعددة في المملكة، فإن يوم الإجازة يأتي دائماً متزامنًا مع عيد الفطر، ويتم الإعلان عن تاريخ إجازة الفطر سواء عبر شبكة الإنترنت أو من خلال قرار رسمي، تتم تحديد إجازة القطاعات بشكل منفصل، حيث تأتي هذه الإجازة في النصف الأخير من شهر رمضان، وسنوضح في مقالنا عطلة العيد لجميع القطاعات في المملكة.

موعد إجازة عيد الفطر 2023- 1444 للطلاب وفقا للتقويم الدراسي

يُعتدُ برؤية هلال شوال للبدء في احتفالات عيد الفطر، بعد نهاية شهر رمضان. يُتوقَّع أن يكون شهر رمضان مدته ٢٩ يوماً، وبالتالي، من المحتمَل أن تبدأ إجازة عيد الفطر في أول جُمَعة من شوال، يوم 21 إبريل يمثل أول الإجازة الرسمية لعيد الفطر في السعودية تقدَّم لجميع المواطنين قبل بضعة أيام من حلول عيد الفطر.

صرّحت وزارة الموارد البشرية في تغريدة رسمية على حسابها في موقع تويتر، بأن إجازة عيد الفطر ستكون لمدة أربعة أيام. ستبدأ هذه الإجازة من اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، وستستمر حتى الثاني من شهر شوال، وهو يوم أول أيام عيد الفطر، ويكون ذلك عندما يظهر صباح اليوم التالي للتاسع والعشرين كأول يوم من عطلة.

إجازة عيد الفطر لموظفي الحكومة 2023 – 1444

سيعلن عن تاريخ إجازة عيد الفطر لعام 2023 للمؤسسات الحكومية لموظفيها، وفقًا للقانون المدني، بدءًا من 25 يوم شهر رمضان المبارك. هذا التاريخ يتزامن مع يوم الأحد، الموافق 16 أبريل 2023، ستُنتهي فترة الإجازة في اليوم الخامس من شهر شوّال و أيضًا يوم الثلاثاء المُصادِف ٢٥ أبريل، و سوف يعود الموظفون للعمل في اليوم التالي بعد ذلك و هو يوم الثلاثاء المُصادِف ٢٦ أبريل.