خطوات التسجيل في الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي 1444
خطوات التسجيل في الاختبارات المركزية
يبحث العديد من الطلاب عن خطوات التسجيل في الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي 1444، والتي تهم الجميع وتعزِّز مهارات الطلاب والطالبات، أُذِنَ ببدء التسجيل بها من قِبل وزارة التعليم في المراحل الابتدائية الثانوية حتى المراحل الإعدادية، يقوم العديد من الطلاب بأداء اختبارات محددة على منصة مدرستي لمعرفة تفاصيل مستواهم، وتقييم أدائهم خلال العام الدراسي المنصرم، يتم تقديم الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي، وسوف يحصل المعلم على تقرير شامل حول تحصيل الطالب في جميع المناهج والمقررات التي قام بدراستها سابقًا، سيتم اكتشاف نقاط الضعف والنقاط الإيجابية في نظام التعليم عن بُعد.
منصة مدرستي نظام الاختبارات الإلكترونية
تُجرَى اختبارات مركزية للطلاب والطالبات في جميع مستويات التعليم، في جميع المدارس بالسعودية. تبدأ الاختبارات من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي وتهدف إلى قياس مستوى تحسن المهارات في مواد درست خلال العام، بما في ذلك: الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم واللغة، تسهم اللغة العربية في تحسين مركز الطالب وتكييف نفسه، وتعمل على تعزيز المهارات المناسبة له.
خطوات التسجيل في الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي 1444
- دخول الطالب إلى رابط منصة تعليمية لـ “مدرستي”.
- ويكون ذلك عبر تسجيل حساب في مايكرو سوفت.
- كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب.
- كتابة اسم المستخدم ورقم المرور.
- اختيار الطالب قائمة الاختبارات المركزية.
- ومن ثم يتم تحويل الطالب إلى نظام الإمتحانات.
- عندما يريد الطالب الدخول، يستخدم حساب مايكروسوفت ويقوم بإدخال بريده الإلكتروني.
- سيقوم الطالب بالولوج إلى لوحة المعلومات التي تضم جميع المعلومات الشخصية له.
- يقوم الطالب بعد ذلك باختيار أحد الاختبارات المتاحة له، وسيضطر إلى النقر على زر “إجراء اختبار”، حيث سيظهر له الاختبار.
- يجب على المتعلم قراءة جميع الإرشادات والتعليمات التي تخص الاختبارات، ثم النقر على زر “بدء الاختبار” والبدء في حل الأسئلة.