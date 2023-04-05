يبحث العديد من الطلاب عن خطوات التسجيل في الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي 1444، والتي تهم الجميع وتعزِّز مهارات الطلاب والطالبات، أُذِنَ ببدء التسجيل بها من قِبل وزارة التعليم في المراحل الابتدائية الثانوية حتى المراحل الإعدادية، يقوم العديد من الطلاب بأداء اختبارات محددة على منصة مدرستي لمعرفة تفاصيل مستواهم، وتقييم أدائهم خلال العام الدراسي المنصرم، يتم تقديم الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي، وسوف يحصل المعلم على تقرير شامل حول تحصيل الطالب في جميع المناهج والمقررات التي قام بدراستها سابقًا، سيتم اكتشاف نقاط الضعف والنقاط الإيجابية في نظام التعليم عن بُعد.

منصة مدرستي نظام الاختبارات الإلكترونية

تُجرَى اختبارات مركزية للطلاب والطالبات في جميع مستويات التعليم، في جميع المدارس بالسعودية. تبدأ الاختبارات من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي وتهدف إلى قياس مستوى تحسن المهارات في مواد درست خلال العام، بما في ذلك: الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم واللغة، تسهم اللغة العربية في تحسين مركز الطالب وتكييف نفسه، وتعمل على تعزيز المهارات المناسبة له.

خطوات التسجيل في الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي 1444