تم فتح فتح باب الدخول إلى منصة “فضاء الأساتذة” على موقع https://ostad.education.gov.dz/2023 في الجزائر، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم على إطلاق نظام معلوماتي جديد يخص المدرسين، يسعى الموقع إلى توفير عدد كبير من الخدمات التي تهم المدرس، وتساعده في دراسة الأحكام عن بعد، والتي ازدهرت في الوقت الحالي في دول عربية بسبب حالة الطوارئ التي تشهدها تلك الدول، نقدم لكم رابط الدخول إلى فضاء الاساتذة في الجزائر Ostad ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

الدخول إلى فضاء الاساتذة في الجزائر

يمكن الولوج إلى بوابة المعلمين عبر موقع https ostad education gov dz 2023 الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في الجزائر، حيث دَعِتْ جميع المدرسين للاستفادة من خدمات هذه المنصة الإلكترونية، وحثَّتْ على ضرورة استغلال هذه الفرصة التي تُقدَّم كخطوة أولى في إطلاق هذا المشروع.

ومن بين الخدمات المهمة التي يقدمها الموقع الجديد هي استعراض جميع المستندات الإدارية والتعليمية والفصول الدراسية لجميع أولياء الأمور للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الموقع على إرسال الرسائل إلى أولياء الأمور عبر منصة خاصة بهم، يمكن أن تتضمن هذه الخدمات إشعارات حول غياب الطلاب، وتتبع حركتهم أثناء الدراسة، ويتلقى أولياء الأمور هذه الرسائل مباشرة دون ارتباط للطلاب بها في أي سياق.

رابط الدخول إلى فضاء الاساتذة في الجزائر Ostad