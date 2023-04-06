يطمح العديد من المواطنين في جميع مناطق ليبيا في الوقت الحالي إلى فهم رابط نظام المساعدات المالية للأسرة، وهو الدعم الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية منذ فترة سابقة، وتعد هذه المبادرة إجراءً مهمًا لتحسين الدعم المقدم للأسر في ليبيا في ظل تفشي وباء كورونا وتأثيره على الوضع الاقتصادي، نقدم لكم رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا وخطوات التقديم في المنظومة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

منظومة علاوة أفراد الأسرة وزارة الشئون الاجتماعية ليبيا

قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا دعمًا مخصصًا خلال الفترة الماضية لأسر المستحقين في جميع مناطق البلاد، بما في ذلك الزوجة والأطفال، وفقًا لسلسلة من المتطلبات والشروط. يتم تقديم هذه الدعم عبر الإنترنت؛ حيث يُستخدَم هذه التكنولوجيا بدلاً من زيارة جهات الدعم.

رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا وخطوات التقديم

يمكن لجميع المتقدمين لبرنامج حافز الحصول على معلومات حول الدعم الذي تقدموا إليه، وكذلك التسجيل وتغيير المصرف بسهولة من خلال موقع البرنامج المخصص التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث ستكون هذه الخطوات مباشرة.

خطوات التسجيل في منظومة علاوة أفراد الأسرة في ليبيا 2023