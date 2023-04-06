تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 علي النايل سات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان بجودة عالية

تردد قناة الفجر الجزائرية، يزداد البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية حيث تقوم القناة بنقل المسلسلات واهمها المسلسل التركي قيامة المؤسس التركي عثمان الموسم الحلقة الـ120،حيث من خلال موقع البديل ستتعرف علي تردد القناة علي النايل سات وخطوات ضبط تردد القناة، وموعد عرض الحلقة الجديدة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11034.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ 4\3.

تردد أخر للقناة الفجر الجزائرية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد والاستقطاب: 11034 رأسي .

معدل الترميز: 5000.

معامل التصحيح: 3/4.

موعد مسلسل قيامة عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 الموسم الرابع عبر قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس من كل اسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، تقوم القناة بعرض المسلسل بشكل مجاني وبجودة عالية ويتم اعادة المسلسل عبر قناة الفجر الجزائرية تاني يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً علي حسب توقيت القاهرة، والساعة الثانية ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة الـ 120

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أشهر المسلسلات التركية حيث تدور احداث مسلسل قيامة عثمان حول الدولة العثمانية والحروب التي خاضها السلطان العثماني وذلك من لتوفير جيش قوي ليساعد في توفير اهداف الدولة، جدير بالذكر ان يكون مسلسل من بطولة المؤسس عثمان من عدد كبير من الضيوف ومنهم: الفنان بوراك اوزجيفيت، وديدام بالشين، وراغب سافاش، وعائشة جول جوناي، وايمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، وجلال أل،وعدد أخر من النجة.