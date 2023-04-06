ارتفاع أسعار السجائر بعد الزيادة.. lm ومارلبورو وميريت الجديدة بكام دلوقتي

وستصبح الأسعار كالتالي:

ميريت بأنواعها 59 جنيها.

مارلبورو أحمر 54 جنيها.

مارلبورو جولد 54 جنيها.

مارلبورو كرافتيد بأنواعها 44 جنيها.

إل إم أحمر 39 جنيها.

إل إم أزرق 39 جنيها.

إل إم سيلفر 39 جنيها.

إل إم فوروارد 39 جنيها.

سبب ارتفاع أسعار السجائر

أكد إبراهيم الإمبابي أن سبب الزيادة الجديدة في أسعار السجائر هو ارتفاع تكلفة متطلبات الإنتاج في المصانع بعد انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار ، وأسعار منتجات التبغ الجديدة على النحو التالي:

تم تسجيل جميع أنواع درجات الحرارة بـ 48 جنيهًا إسترلينيًا.

سجلت جميع أنواع قياسات الضربات زيادة قدرها 50 رطلاً.

قبل زيادة سعر السجائر القديمة