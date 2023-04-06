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ارتفاع أسعار السجائر بعد الزيادة.. lm ومارلبورو وميريت الجديدة بكام دلوقتي

البديلمنذ ساعة واحدة
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أعلن إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية ، أن شركة فيليب موريس قررت رفع أسعار منتجات السجائر ، ابتداء من اليوم الخميس 6 أبريل ، ومنتجات التبغ الساخن ، والتي تعد من أهم الأمور. لفت انتباه جميع المدخنين.

أسعار السجائر

وستصبح الأسعار كالتالي:

  • ميريت بأنواعها 59 جنيها.
  • مارلبورو أحمر 54 جنيها.
  • مارلبورو جولد 54 جنيها.
  • مارلبورو كرافتيد بأنواعها 44 جنيها.
  • إل إم أحمر 39 جنيها.
  • إل إم أزرق 39 جنيها.
  • إل إم سيلفر 39 جنيها.
  • إل إم فوروارد 39 جنيها.

سبب ارتفاع أسعار السجائر

أكد إبراهيم الإمبابي أن سبب الزيادة الجديدة في أسعار السجائر هو ارتفاع تكلفة متطلبات الإنتاج في المصانع بعد انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار ، وأسعار منتجات التبغ الجديدة على النحو التالي:

  • تم تسجيل جميع أنواع درجات الحرارة بـ 48 جنيهًا إسترلينيًا.
  • سجلت جميع أنواع قياسات الضربات زيادة قدرها 50 رطلاً.

قبل زيادة سعر السجائر القديمة

  • تبلغ تكلفة Red LM 35 جنيهًا.
  • تبلغ تكلفة اللوح الأزرق 35 جنيهًا.
  • سعر الفضة 35 جنيها.
  • تكلفة lm 35 جنيهًا.

البديلمنذ ساعة واحدة
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