ارتفاع أسعار السجائر بعد الزيادة.. lm ومارلبورو وميريت الجديدة بكام دلوقتي

أسعار السجائر
وستصبح الأسعار كالتالي:
- ميريت بأنواعها 59 جنيها.
- مارلبورو أحمر 54 جنيها.
- مارلبورو جولد 54 جنيها.
- مارلبورو كرافتيد بأنواعها 44 جنيها.
- إل إم أحمر 39 جنيها.
- إل إم أزرق 39 جنيها.
- إل إم سيلفر 39 جنيها.
- إل إم فوروارد 39 جنيها.
سبب ارتفاع أسعار السجائر
أكد إبراهيم الإمبابي أن سبب الزيادة الجديدة في أسعار السجائر هو ارتفاع تكلفة متطلبات الإنتاج في المصانع بعد انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار ، وأسعار منتجات التبغ الجديدة على النحو التالي:
- تم تسجيل جميع أنواع درجات الحرارة بـ 48 جنيهًا إسترلينيًا.
- سجلت جميع أنواع قياسات الضربات زيادة قدرها 50 رطلاً.
قبل زيادة سعر السجائر القديمة
- تبلغ تكلفة Red LM 35 جنيهًا.
- تبلغ تكلفة اللوح الأزرق 35 جنيهًا.
- سعر الفضة 35 جنيها.
- تكلفة lm 35 جنيهًا.