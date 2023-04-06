نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو الأرض كاس ملك اسبانيا 2023

مباراة القمة بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو الكاتالوني على الهواء مباشرة مساء الأربعاء 5 أبريل 2023 كجزء من مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023. نادي ، ستبدأ المباراة على الفور العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

وستقام مباراة الكلاسيكو “كما يسميها عشاق كرة القدم حول العالم” للمرة الخامسة هذا الموسم ، أما المواجهة الثانية فكانت في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني الذي انتهى بالفوز. وكان النادي الكتالوني 3-1 ، ثالثا في ذهاب نصف نهائي ملك إسبانيا ، والتي فاز بها برشلونة 1-0.

سيدخل رويال كلوب إلى الكلاسيكو حاملاً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة. يأمل ريال مدريد في الفوز بالمباراة وسد الفجوة بينهم وبين غريمه التقليدي برشلونة والانتقام. بعد أن خسر آخر مباراتين أمام النادي الكتالوني.

من ناحية أخرى ، يحتل النادي الكتالوني صدارة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة ويأمل برشلونة في زيادة الفارق إلى 12 نقطة من خلال ضرب ثلاث نقاط ليقترب من حلمه بلقب الدوري. في نهاية الموسم الحالي خاصة وأن الفريق غادر الباب مبكرا لبطولة أوروبا.

سيتم توفير بث مباشر قبل بدء الاستوديو التحليلي

مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم بث مباشر

ويعاني النادي الكتالوني من عدد من الغيابات أبرزها الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني بيدري والهولندي فرانكي دي يونج والدنمارك كريستيانسن بسبب الإصابة.

من ناحية أخرى ، بصرف النظر عن غياب المدافع الفرنسي ميندي ، فإن تشكيلة النادي الملكي تبدو كاملة تمامًا.

والجدير بالذكر أن اللقاء الأخير بين الفريقين جاء في مباراة الإياب من الدوري الإسباني ، والتي فاز بها النادي الكتالوني 2-1 ، حيث انتهت مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الملك. كما فاز برشلونة 1-0.

تقام مباراة برشلونة – ريال مدريد على ملعب كامب نو في برشلونة الإسباني. سيتم نقل المباريات برشلونة اليوم على قناة بي إن سبورت 1 HD تعليق للمعلق المذهل فهد العتيبي.

ستُلعب مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني للمرة التاسعة بدون اثنين من نجوم كرة القدم في العالم ، وهما الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأفضل والأكثر احتراماً في الدوري الإسباني. تم كسر العديد من السجلات. على الرغم من ظهور العديد من نجوم كرة القدم حاليًا ، لا يزال نجمان كبيران يحكمان كرة القدم.

مع بداية الموسم الحالي ، كان لميسي ورونالدو وريثان في الكلاسيكو ، هما نجم ريال مدريد كريم بنزيمة ومهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي ، الذي انضم من بايرن ميونيخ الصيف الماضي.

حقق الفرنسي كريم بنزيمة أفضل حصيلة في الكلاسيكو بعد أن لعب 42 مباراة ضد برشلونة ، إما مع ريال مدريد أو فريقه السابق ليون ، وسجل الفرنسي 14 هدفاً في مرمى برشلونة.

من ناحية أخرى ، أثبت النجم البولندي ليفاندوفسكي نجاحه مع الفريق الكتالوني ومدربهم تشافي هيرنانديز ، حيث سجل 19 هدفًا في 21 مباراة بجميع المسابقات بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة.

فريق ريال مدريد في مباراة اليوم

حراسة المرمى تيبو كورتوا

خط الدفاع ناتشو – روديجر – ميليتو – كارفاخال

خط الوسط كروس – كامافينجا – مودريتش

والخط الهجومي بنزيمة – فينيسيوس – فالفيردي

برشلونة يصطف في مباراة اليوم

حراسة المرمى تير شتيجن

خط الدفاع بالدي – كونتي – ألونسو – أروجو

خط الوسط بوسكيتس – كيسي – تشافي – روبرتو

والخط الهجومي ليفاندوفسكي – رافينيا

تفاصيل مباراة برشلونة وريال مدريد

المسابقة : كأس ملك أسبانيا نصف نهائي

: كأس ملك أسبانيا نصف نهائي قنوات الناقل : قناة بي إن سبورت ، أول قناة رياضية بتقنية إتش دي

: قناة بي إن سبورت ، أول قناة رياضية بتقنية إتش دي يقذف ملعب كامب نو

ملعب كامب نو المعلق : فهد العتيبي

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

10.00 مساءا بتوقيت السعودية

الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مصر

توقيت الجزائر الساعة 08:00 مساءً

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

10:00 مساءا بتوقيت الكويت

الساعة 0807 مساءً بتوقيت جرينتش