سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الخميس 6 ابريل 2023
سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم، يزداد البحث عن أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023 في مصر وجميع البنوك المصرية وذلك مقابل الجنية المصري 2023 في البنك المركزي المصري، ومن خلال موقع البديل سنستعرض لكم اسعار العملات مقابل الجنية المصري اليوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023 حسب اسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري.
سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023 عند: 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بآخر تحديث يومي للبنك الأهلي المصري اليوم نحو: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو: 30.85 للشراء و30.95 للبيع.
أسعار العملات اليوم مقابل الجنية المصري
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم نحو: 33.74 جنيه للشراء، و33.89 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم نحو: 38.43 جنيه للشراء و38.60 جنيه للبيع، وسجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري اليوم نحو: 34.06 جنيه للشراء و34.21 جنيه للبيع، و استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم عند: 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.