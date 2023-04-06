سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الخميس 6 ابريل 2023

سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم، يزداد البحث عن أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023 في مصر وجميع البنوك المصرية وذلك مقابل الجنية المصري 2023 في البنك المركزي المصري، ومن خلال موقع البديل سنستعرض لكم اسعار العملات مقابل الجنية المصري اليوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023 حسب اسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023 عند: 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بآخر تحديث يومي للبنك الأهلي المصري اليوم نحو: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو: 30.85 للشراء و30.95 للبيع.